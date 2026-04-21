En la tarde de este martes 21 de abril se registró un nuevo homicidio bajo la modalidad de sicariato en el área rural del distrito de Riohacha.

Lea más: Hombres armados incineran vehículo en área rural de Riohacha, La Guajira

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Edinson Deluque Pimienta, de 45 años de edad, de la etnia indígena wayuu.

El atentado se registró en la vía que comunica a la capital de La Guajira con el corregimiento de Cuestecita, a la altura del kilómetro 20.

Según la información preliminar, el nativo se movilizaba en una motocicleta por el sector en mención, cuando fue interceptado por dos hombres a bordo de un vehículo similar. El que iba de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos a la altura de la cabeza y tórax, para luego huir con rumbo desconocido.

Ver más: Una mujer estaría implicada en el atentado contra psicóloga embarazada en Uribia, La Guajira

Se conoció que los proyectiles causaron que Deluque Pimienta, perdiera el control de la motocicleta y cayera sobre el pavimento.

Ante el sonido de las detonaciones, familiares y residentes del sector salieron a percatarse que había pasado y se toparon, por lo que intentaron auxiliarlo, pero ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, llegó al lugar para realizar los actos urgentes e inspección al cadáver. De igual manera, la Policía Departamental indicó que los hechos son materia de investigación.

Lea también: Asesinan a un hombre en atentado a bala en Fonseca, La Guajira