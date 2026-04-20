Las autoridades guardan cierto hermetismo en cuanto al avance de las investigaciones del caso de Catherine Paola Torres Barros, la psicóloga embarazada de 28 años que fue atacada a bala por un individuo en la terraza de su vivienda el pasado 22 de marzo en el perímetro urbano del municipio de Uribia, La Guajira.

Lea más: Asesinan a un hombre en atentado a bala en Fonseca, La Guajira

Fuentes de inteligencia policial a cargo del caso, manejan como línea conductora de la investigación que la autora intelectual del intento de homicidio sería una mujer en el círculo de conocidos de la joven baleada, no necesariamente cercano. De igual manera, que están tras la pista del sicario, a quien tienen plenamente identificado.

Respecto a los móviles, los investigadores no descartan que el ataque obedezca a temas personales o de carácter pasional.

Por su parte, Torres Barros dijo en entrevista a La FM, que no tiene ni idea quien pudo haber mandado a atentar contra su vida.

“Fui víctima de un ataque y aún no tengo respuesta sobre por qué ocurrió esto. No entiendo quién me quiere ver muerta, porque yo nunca he sido víctima de amenazas, no tengo enemigos”, aseguró.

Ver más: Incautan 570 kilos de cocaína en la vía Riohacha-Santa Marta

De igual manera, aclaró que con la expareja del padre de su bebé, en el último tiempo no han tenido inconvenientes. “Ella hizo su vida y yo con mi pareja la nuestra”.

Otro de los temas que tocó fue el polémico video íntimo que se hizo viral en redes sociales, que también subieron de la cuenta personal del alcalde del municipio de Manaure, La Guajira, Jhon Pimienta Jesayú, de quien aseguró no conocer por ningún medio.

“Agarro atrevidamente mi celular y lo primero que me doy cuenta es lo que hizo el alcalde de Manaure. A ese señor no lo conozco, yo vivo en Uribia. Mucha gente piensa que el atentado fue en Manaure y no fue allá. Él dice que le hackearon el teléfono. Él tendrá que demostrar que realmente se lo hackearon, quedé igual de sorprendida”.

Lea también: Alias Bendito Menor reapareció en un video desafiando a las autoridades: “$1.000 millones dando vuelta”

Además aclaró que ella no es la mujer que aparece en el video, sino una con características muy similares a su físico.

“El video sé que no lo hizo él porque anteriormente lo habían regado, pero él sí lo tenía, no sé si lo quiso compartir, realmente no sé lo que pasó con ese señor. Ese video lo crearon con inteligencia artificial porque realmente tampoco soy yo”, expresó.

Finalmente, reveló que ya no se encuentra en Uribia por razones de seguridad y que su bebé Salomé se encuentra aún en un centro médico, pero ya fuera de peligro.