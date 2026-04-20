Con una ejecución del 69 % avanza la construcción de la Casa de la Mujer de Polonuevo, proyecto de la Gobernación del Atlántico, que ejecuta el municipio a través de un convenio entre el departamento y la alcaldía.

La Casa de la Mujer será el lugar de encuentro para el desarrollo de actividades lúdicas, de formación e integración, encaminadas a fortalecer el empoderamiento económico, político y social de las mujeres del municipio y territorios cercanos.

Durante una visita a las obras, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Atlántico, María Lourdes Dávila, verificó los avances y confirmó que muy pronto la edificación estará lista para atender las principales necesidades de las mujeres, en materia de emprendimiento, cuidado, bienestar, capacitación, prevención y atención de violencias de género.

“Para la Gobernación del Atlántico es muy importante supervisar cómo van las obras de la Casa de la Mujer, un escenario que dará acceso a diversas estrategias, herramientas y oportunidades para todas las habitantes de Polonuevo y municipios aledaños”, manifestó la funcionaria.

Este proyecto de desarrollo arquitectónico, que incluye adecuación y dotación de espacios por valor de $627 millones, es el primer paso para la atención integral a las mujeres, con servicios de orientación sicosocial y jurídica, así como talleres productivos, fortalecimiento organizacional y participación política, comunitaria y social.

La secretaria de la Mujer explicó que, junto a la Secretaría de Infraestructura departamental, se realiza continuamente supervisión a las obras de la Casa, las cuales entran en su recta final y próximamente llegarán al 100 % de ejecución.

“Muy pronto esta Casa será una realidad para las mujeres de Polonuevo y podrán disfrutar de todas las comodidades y capacidades de una edificación pensada en cubrir todas sus necesidades”, precisó la funcionaria al recordar las mesas de socialización en las que las mujeres del municipio expresaron sus propuestas y coincidieron en la importancia de hacer realidad este proyecto en Polonuevo.

La Casa de la Mujer será un moderno centro estratégico, dotado con mobiliario y la adecuación de espacios para charlas y cursos, exhibición y muestras de productos, orientación y sensibilización para favorecer la garantía de derechos de las mujeres, la autonomía y el empoderamiento, así como reuniones de redes, grupos e instancias de participación, entre otras actividades.

La Casa de la Mujer de Polonuevo junto con la Casa Morada de Baranoa consolidan el compromiso de la administración departamental con el cierre de brechas y el avance hacia la garantía de los derechos humanos, para contribuir a un Atlántico más seguro, justo y equitativo.

La obra incluye renovación total de cubierta e instalaciones eléctricas, impermeabilización completa, refuerzo de cimentación, resanes de muros, instalación de pisos de alto tráfico, reposición de unidades sanitarias, pintura general y una nueva fachada con identidad propia.