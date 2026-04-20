Este martes 21 de abril se realizarán trabajos de mantenimiento en equipos eléctricos al interior de la subestación La Unión, lo que obligará a suspender de manera temporal el servicio de energía en distintos barrios de Barranquilla y municipios del Atlántico.

De acuerdo con la empresa Air-e Intervenida, las labores en el circuito Unión 6 se ejecutarán entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana. Durante ese tiempo no habrá suministro eléctrico en los barrios Santa Helena, Simón Bolívar (calle 30 entre carreras 2 y 4B), así como en sectores de Soledad como El Tucán, Santa Inés, Los Arrayanes, Hipódromo y Las Marinas.

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En la tarde, entre la 1:15 p. m. y las 3:15 p. m., se intervendrán equipos del circuito Bosque. Esta jornada implicará la suspensión del servicio en Buenos Aires, La Sierrita, Las Américas, Alboraya (calles 45 a la 45B entre carreras 7B y 8B) y sectores de la Ciudadela 20 de Julio (carreras 1 a la 4 entre calles 45 y 49).

De manera paralela, se desarrollarán labores de poda entre las 8:50 de la mañana y las 3:50 de la tarde en diferentes zonas del municipio de Luruaco. Los trabajos cubrirán sectores como Parlamento, Cántaro, El Recreo, San Antonio, El Carmen, La Plancha, Villa Estadio, El Pradito, Luruaquito, La Unión, Kennedy, Rosa María, San José, El Parque, La Isla, La Concepción y el Centro, además de la vía hacia Arroyo de Piedra y corregimientos como Arroyo Negro, Santa Cruz, Puntaica, Pendales, Socavón, Hibácharo, Pita, Cienaguita, Clemencia y Arroyo Vuelta.

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La empresa indicó que estos trabajos buscan garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, invitó a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud a través de la línea 115 o mediante su portal web oficial.

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