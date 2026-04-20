Ante el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se posesionó este lunes Camilo Vladimir Rey Sabogal como nuevo viceministro general de la cartera económica.

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El Ministerio indicó en sus redes sociales que Rey Sabogal es “economista, doctor en geografía y magíster en estudios del territorio y ciencias económicas”.

Así mismo, recordó la entidad gubernamental que el nuevo viceministro ha liderado la formulación del Plan de Desarrollo 2024–2027.

“Desde el Viceministerio General, aportará a la coordinación de la política económica con enfoque en crecimiento, equidad y desarrollo”, concluye la cartera.

Llega el economista de la Universidad de Cartagena en reemplazo de Carlos Emilio Betancourt.

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