El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, rechazó el atentado terrorista en el municipio de Saravena, Arauca, que dejó una ciudadana y ocho uniformados heridos, en la tarde del domingo 19 de abril.

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A través de un comunicado, la institución armada detalló que el ataque fue perpetrado hacia las 4:40 de la tarde, “contra un dispositivo policial que finalizaba actividades en un establecimiento educativo y se desplazaba hacia la estación de Policía”.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) rechazó el hecho de violencia, pues la mujer herida en el ataque es una docente de Saravena, identificada como Paola Infante Jaime.

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Según la Asociación de Educadores del Arauca, la profesora resultó lesionada luego de que el vehículo en el que se movilizaba “fuera atacado con armas de fuego de manera indiscriminada”.

“Exigimos nuevamente respeto por la vida e integridad de cada docente en el país. Nos sumamos a la solidaridad y oraciones por la pronta recuperación de la compañera Paola Infante Jaime, en Saravena. La escuela es territorio de paz”, señaló Fecode.

Desde Fecode, nos unimos a ASEDAR, rechazamos este terrible hecho de violencia y exigimos nuevamente respeto por la vida e integridad de cada docente en el país. Nos sumamos a la solidaridad y oraciones por la pronta recuperación de la compañera Paola Infante Jaime, en Saravena.… pic.twitter.com/tIAQNbRqn7 — fecode (@fecode) April 20, 2026

Las autoridades aún no han explicado cómo se desarrollaron los hechos en los que fue baleada la docente, pues hay versiones que apuntan a que la mujer habría sido atacada por la fuerza pública.

Por su parte, el director de la Policía Nacional también condenó el ataque y manifestó que “este crimen atenta contra todo un país, no lo vamos a permitir”.

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“He ordenado desplegar todas las capacidades para ubicar y capturar a los responsables. No habrá impunidad. Con determinación y sin tregua, la Policía Nacional seguirá protegiendo a los colombianos”, finalizó el general William Rincón.