El candidato presidencial y líder del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, respondió públicamente a recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que el mandatario hizo referencia a supuestos señalamientos contra actores políticos en la región.

El pronunciamiento del aspirante se dio a través de su cuenta en la red social X, donde rechazó las insinuaciones y lanzó acusaciones directas contra el jefe de Estado.

“Al que le quitaron la visa, incluyeron en la lista OFAC, están investigando y pronto acusarán por narcotráfico en los Estados Unidos, eres tú, Petro, no yo”, escribió.

De La Espriella aseguró además que, en su criterio, las decisiones del Gobierno han afectado la estabilidad del país.

“Con tus actos tienes a Colombia tambaleando. ¿Qué se puede esperar de ti, que hiciste quitar la visa e incluir en la lista OFAC a tu familia también?”, agregó.

En su declaración, el candidato sostuvo que el país atraviesa un deterioro institucional que requiere un debate público de fondo.

“Se acerca tu ocaso y, como todo dictador, estás en el momento en el que eres más peligroso, porque sabes que pronto la justicia tocará a tu puerta”, afirmó.

El aspirante también hizo énfasis en el papel de los ciudadanos dentro del proceso democrático, destacando la importancia de las elecciones como mecanismo de cambio.

“Colombia lo sabe y está en pie de lucha democrática”, señaló, al tiempo que llamó a canalizar las transformaciones a través de las urnas.