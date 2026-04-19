La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo a los líderes de Estados Unidos y de Europa el cese total de las sanciones, en el inicio de la peregrinación nacional que convocó para exigir el fin de estas medidas contra el país.

“Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, le hablo a los pueblos de Europa, le hablo a sus Gobiernos, a sus autoridades, ya basta de sanciones para el noble pueblo venezolano”, dijo tras cruzar sobre un vehículo el emblemático Puente del Lago de Maracaibo en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de Estados Unidos, expresó que su país no está pidiendo limosnas, sino “reclamando sus derechos”.

“Y un derecho fundamental es que Venezuela esté libre de sanciones para que pueda desarrollarse con el mundo de manera libre, para que pueda desarrollarse sin intervención alguna, sin restricción, sin limitación”, aseguró en la actividad, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La peregrinación, que tiene tres rutas, se extenderá hasta el 1 de mayo, cuando la mandataria tiene previsto anunciar un aumento “responsable” del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial de hoy.

Además de Zulia, la movilización comenzó en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), con la presencia del ministro de Interior, Diosdado Cabello, y en la región de Amazonas (sur, limítrofe con el país andino y Brasil), donde estuvo el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.

EE.UU., la Unión Europea (UE), que impuso sanciones en noviembre de 2017, Canadá (2017), Suiza (2018) y el Reino Unido —que adoptó su propio régimen de sanciones tras concretar su salida de la UE en 2020— han sido los principales impulsores de medidas económicas y financieras contra el aparato estatal venezolano y altos cargos del chavismo en los últimos años.

Las sanciones han restringido la principal fuente de divisas, el crudo, y mantuvieron a Venezuela aislada del sistema financiero internacional, afectando el comercio, las inversiones y la capacidad de pago del Estado.

Pese al alivio, persisten restricciones estructurales al petróleo y a la financiación plena del Estado venezolano, continúan congelados o bajo control fondos y bienes del país en el exterior y se mantienen sanciones individuales contra parte de la élite chavista.

Rodríguez tiene previsto compartir un mensaje con “todas las familias” venezolanas a las 19:00 hora local (23:00 GMT) de este domingo.