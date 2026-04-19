La Policía Nacional de Honduras capturó este sábado en Tegucigalpa a un colombiano acusado de integrar una red transnacional especializada en la clonación de tarjetas bancarias mediante dispositivos ocultos en cajeros automáticos y la falsificación de cheques de viaje.

Leer más: ¿Podrían llegar hipopótamos invasores al Atlántico a través del río Magdalena?

El colombiano, de 40 años, fue detenido en una de las calles principales de la capital por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones tras el seguimiento del Departamento Contra Delitos Especiales (DCDE), en coordinación con el sistema bancario nacional, según un comunicado de la Policía hondureña.

Según el informe policial, la organización instalaba dispositivos electrónicos ocultos en cajeros automáticos y estos lograban interceptar “información confidencial” de las bandas magnéticas y los códigos de seguridad de los usuarios al momento de realizar retiros de dinero.

Una vez obtenida la información, la red procedía a la duplicación física de los plásticos para ejecutar transacciones fraudulentas y vaciar las cuentas de las víctimas.

Hasta el momento, las investigaciones han identificado a diez víctimas en territorio hondureño, con un perjuicio económico que asciende a más de 900.000 lempiras (aproximadamente 33.864 dólares).

Ver también: Ex gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, asegura que durante su administración no contrató a Aremca

Durante el arresto al sospechoso, originario de Bogotá, se le decomisó divisas en efectivo, un teléfono móvil y dos tarjetas bancarias presuntamente clonadas.

La Policía hondureña precisó que el detenido ingresó al país centroamericano de forma irregular el pasado 13 de marzo por el punto fronterizo de Corinto, procedente de Guatemala.

El imputado ha sido puesto a disposición judicial bajo los cargos de “falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje”, delitos que atentan contra la fe pública y la seguridad del sistema financiero del Estado.

Le sugerimos: El caso de Yuleidis, una muerte que alerta por las cirugías clandestinas

Las autoridades hondureñas mantienen abiertas las investigaciones para dar con el paradero del resto de la red criminal, que se presume está integrada por otros ciudadanos colombianos con operaciones en distintos países.