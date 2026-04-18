Irán no ha aceptado por el momento la celebración de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos debido a lo que considera “exigencias excesivas” de Washington y al bloqueo naval estadounidense contra el país, informó este sábado la agencia Tasnim, citando a una fuente anónima iraní.

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“Irán ha subrayado que la ausencia de demandas excesivas por parte de Estados Unidos es una condición principal para continuar las negociaciones; de lo contrario, no está dispuesto a perder tiempo en conversaciones prolongadas e infructuosas”, dijo la fuente a la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Asimismo, indicó que este mensaje ha sido trasladado a las autoridades estadounidenses a través de Pakistán, que actúa como intermediario entre Teherán y Washington.

Esta decisión llega después de que anoche el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el bloqueo contra los puertos iraníes continuaría, a pesar de que Teherán anunció ayer la reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump también habló sobre la posibilidad de entrar en Irán para extraer el uranio enriquecido con excavadoras junto con la República Islámica, lo que el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, rechazó en una entrevista con la televisión estatal.

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En respuesta, las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron esta mañana que han vuelto a imponer un “control estricto” sobre el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

“El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, anunció el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por los medios iraníes.

Esta madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ya había advertido en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si continúa el bloqueo estadounidense.

La decisión de Irán de no continuar las conversaciones llega después de la visita de tres días del jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, a Teherán, en la que urgió a la “desescalada” y al diálogo, a solo cuatro días de que expire el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

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La ronda anterior de negociaciones que se llevó a cabo el sábado y el domingo pasados en Islamabad, concluyó sin acuerdo, según Teherán, por diferencias sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otros puntos.