El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó un nuevo modelo de atención médica basado en inteligencia artificial desarrollado en alianza con Google.

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El mandatario indicó que es una iniciativa que busca modernizar el sistema de salud público del país.

El eje central del proyecto es la aplicación móvil Dr. SV, que permitirá a los ciudadanos crear un expediente clínico digital, registrar síntomas y recibir orientación médica inicial.

"Creemos que Doctor SV va a ser un modelo regional que será como la ruta que hay que seguir para tratar las enfermedades crónicas. Eso es lo que estamos casi seguros que va a pasar", dice el Dr. Edgardo Von Euw, médico especialista en salud pública e IA aplicada a salud. pic.twitter.com/AmkeeEI42Z — News On Demand (@OnDemand_News) April 15, 2026

A partir de esa información, el sistema podrá asignar citas, recomendar exámenes de laboratorio y dar seguimiento continuo a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.

Según explicó el mandatario, la herramienta pretende detectar enfermedades a tiempo y ampliar el acceso a servicios médicos, especialmente en sectores donde la atención es limitada.

DESTACAN A DOCTOR SV COMO SISTEMA ÚNICO EN EL MUNDO PARA PACIENTES CRÓNICOS



Especialistas de Doctor SV posicionan como un sistema altamente especializado para la atención de pacientes crónicos con apoyo de inteligencia artificial en El Salvador.



Según lo señalado, la plataforma… pic.twitter.com/Ks4iCx7yCK — Tendencias (@TendenciasSV) April 15, 2026

Asimismo, la inteligencia artificial también serviría como apoyo para los médicos, ayudando a mejorar la precisión en los diagnósticos.

El desarrollo del sistema se encuentra en una fase de implementación en la que se evalúa su impacto en la atención sanitaria. Expertos vinculados al proyecto han señalado que este tipo de tecnología podría optimizar recursos y mejorar el seguimiento de los pacientes.

DOCTOR SV ALCANZA 97% DE APROBACIÓN Y GANA ATENCIÓN INTERNACIONAL



La aplicación Doctor SV registra un 97% de aprobación entre los usuarios en El Salvador, consolidándose como una herramienta clave en el sistema de salud.



Además, el CEO de Google tomó la app como referencia en… pic.twitter.com/QgctI42bqQ — Tendencias (@TendenciasSV) April 15, 2026

No obstante, especialistas han advertido sobre los riesgos asociados al manejo de datos sensibles, ya que la plataforma implicaría el acceso a información médica por parte de sistemas tecnológicos. Las principales preocupaciones giran en torno a la privacidad, la seguridad de los datos y la transparencia del proyecto.