Un hombre fue violentamente asesinado de cinco disparos cuando departía con su familia en la terraza de su vivienda en horas de la madrugada del pasado miércoles 3 de junio en el barrio El Edén, localidad Suroccidente de Barranquilla.

Leer más: Golpe a las finanzas criminales de Los Pepes y Los Costeños: capturan a 11 presuntos miembros en B/quilla, Soledad y Puerto Colombia

La víctima fatal fue identificada como Deison Andrés Morales Almanza, de 25 años de edad.

Según el reporte de la Policía, a eso de las 12:30 a. m., la víctima estaba en compañía de su familia en la carrera 30 Nro. 99-75, cuando fue interceptado por dos sujetos en motocicleta.

Uno de ellos desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos, para luego darse a la huida con rumbo desconocido.

Malherido, Deison Andrés fue trasladado de urgencia hasta el Paso La Manga. Sin embargo, un médico informó minutos después de su ingreso sobre su fallecimiento a causa de la gravedad de las heridas.

Allegados del hoy occiso revelaron a las autoridades que, Morales Almanza había regresado a su vivienda hacía dos semanas, luego de haber recibido amenazas de muerte.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer el homicidio.