Nuevamente las balas rompieron el silencio en el barrio Ciudad Cortissoz, en el municipio de Soledad, anunciando consigo un nuevo homicidio durante la noche de este lunes 1 de junio.

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Aquella víctima fatal fue identificada por las autoridades como Gustavo José Rodríguez Charris, joven de 28 años que se dedicaba a prestar dinero de forma independiente.

De acuerdo con el informe revelado por la Policía, los hechos ocurrieron hacia las 11:30 p. m., momentos en que Gustavo José se encontraba en la parte externa de un billar llamado Singapur, ubicado en la calle 37 con carrera 10.

En ese momento, unos sujetos que se movilizaban en moto lo interceptaron para luego atacarlo a disparos, causándole la muerte en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que la víctima registraba una anotación por el delito de lesiones personas con fecha de diciembre del año 2025.

Asimismo, Inteligencia reveló que, al parecer, el ataque armado iba dirigido contra otra persona que se encontraba en el establecimiento.

La Policía adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este nuevo homicidio.‎

Otro crimen en Ciudad Cortissoz

Es importante mencionar que, el pasado domingo 31 de mayo, en este mismo barrio se había perpetrado un atentado sicarial que dejó como saldo un hombre muerto y otro ileso.

Las autoridades identificaron al occiso como Erminson Enrique Rodríguez Cárdenas alias El Gordo Puchi, de 45 años de edad, quien se desempeñaba como un vigilante informal.

Según el testimonio de los allegados del occiso, la víctima se encontraba en la calle 34 con carrera 8, a eso de las 9:20 p. m., momentos en los que conversaba con un sujeto conocido con el apodo de “Mama Gata” en la esquina de su vivienda.

En medio de la charla fueron abruptamente interrumpidos por un sujeto a pie que, sin mediar palabra, le propinó un disparo en la boca a Erminson Enrique, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Esta casa editorial conoció que ‘El Gordo Puchi’ registraba cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.