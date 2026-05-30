“El presidente Petro miente: los trabajadores de Atenas no son criminales”. Así de fuerte se encabezó el comunicado divulgado en las últimas horas por la empresa de vigilancia Atenas Seguridad Privada Ltda., el cual se dio en respuesta a unas declaraciones que entregó el presidente de la República Gustavo Petro, en medio de una entrevista para Emisora Atlántico y en la cual tildó de criminales a todos los empleados de la compañía.

En su intervención radial de este viernes 29 de mayo, Gustavo Petro se refirió a los trabajadores de Atenas como “miembros de las mismas bandas criminales, uniformados y con pistolas entregadas por el Gobierno”.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Gustavo Petro, presidente de la República.

La frase se dio como respuesta a una referencia por el violento atentado que sufrió el directivo de la compañía de vigilancia privada Raúl Montes y su grupo de escoltas, el pasado lunes 25 de mayo en la entrada de la sede empresarial.

El hecho, cometido por al menos ocho sujetos, dejó como víctima fatal a un empleado llamado Argenis Andrés Bonett Cardona y dejó heridos a otros tres guardas de seguridad de la misma compañía.

Redes Sociales Argenis Andrés Bonett Cardona

“Estas declaraciones no corresponden a la realidad jurídica ni probatoria y constituyen una grave estigmatización contra cientos de trabajadores honestos que diariamente arriesgan sus vidas prestando servicios de seguridad privada en distintos departamentos de la región Caribe”, se leyó en el documento emitido por Atenas.

En otro párrafo se indicó que, hasta la fecha, “la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no ha demostrado que las armas utilizadas por la empresa Atenas sean ilegales, ni tampoco ha probado que sus trabajadores pertenezcan a organizaciones criminales, ni hagan parte de las diferentes estructuras criminales, como irresponsablemente lo quiere hacer ver el presidente de la República ante la opinión pública nacional, aprovechando la fecha del próximo domingo 31 de mayo”.

Además se leyó que Atenas “es una empresa legalmente constituida, sometida permanentemente a inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades competentes, y cada uno de sus empleados cumple con los requisitos establecidos por la ley colombiana para ejercer funciones de vigilancia privada. Resulta preocupante que desde el Gobierno Nacional se pretenda construir una narrativa basada en señalamientos políticos y versiones interesadas, suministradas presuntamente por sectores que hoy buscan desviar la atención pública frente a graves denuncias conocidas recientemente por el país”.

Sin embargo, llamó poderosamente la atención que el texto difundido por la empresa de vigilancia hace mayor énfasis en que “el presidente Petro no puede pretender convertir a trabajadores humildes en criminales simplemente para alimentar un discurso político en plaza pública”.

“Si el mandatario considera que los empleados de Atenas son delincuentes, entonces debería recordar que en el año 2022 miles de esos mismos trabajadores respaldaron su proyecto político presidencial, incluso atendiendo llamados realizados por dirigentes del propio Pacto Histórico, entre ellos el senador Alex Xavier Flórez Hernández”.

Y finalizó con que “los vigilantes de Atenas son padres de familia, madres cabeza de hogar y ciudadanos que trabajan dignamente para llevar sustento a sus hogares. Estigmatizarlos desde la Presidencia de la República constituye un acto de irresponsabilidad política que pone en riesgo su integridad y su buen nombre”.