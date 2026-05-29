De múltiples disparos fue asesinado un hombre en la tarde de este jueves 28 de mayo en el barrio Villanueva, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

La víctima fue identificada como Álex Yime Yime, de 39 años, quien recibió ocho impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El atentado ocurrió hacia las 2:20 p. m. en la carrera 42 con calle 3, cuando el hombre se desplazaba a pie por el sector y fue interceptado por un sujeto que descendió de una motocicleta y abrió fuego en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, Yime Yime fue trasladado al Hospital General de Barranquilla, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Las autoridades señalaron que la víctima registraba siete anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego, amenazas, lesiones personales, extorsión y tráfico de estupefacientes.

En medio de las labores de reacción, información suministrada por habitantes del sector permitió a uniformados de la Policía Metropolitana realizar la incautación de una escopeta calibre 12 marca Remington, dos cartuchos del mismo calibre y cinco cartuchos calibre 9 milímetros, los cuales tendrían características similares a las vainillas encontradas en la escena del crimen.

De acuerdo con versiones recopiladas por investigadores, el ataque sicarial habría sido perpetrado presuntamente por alias ‘Juanchito’, señalado integrante del grupo delincuencial organizado Los Pepes.

Funcionarios de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver y avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer los móviles del homicidio y establecer la plena responsabilidad de los autores del hecho.