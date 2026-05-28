Las aplicaciones de transporte en Colombia han pasado de ser simples herramientas de movilidad a convertirse en piezas importantes dentro de investigaciones judiciales y procesos de seguridad pública.

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En medio del incremento de denuncias por robos, estafas, extorsiones e incluso hechos violentos relacionados con servicios de transporte solicitados por plataformas digitales, las compañías que ya hoy tienen amplia cobertura en el país han fortalecido mecanismos de cooperación con autoridades de este territorio e internacionales.

En ese contexto, la firma Uber reveló recientemente detalles sobre el funcionamiento de su sistema de colaboración con organismos judiciales y de inteligencia, el cual opera mediante un equipo especializado disponible las 24 horas del día y conformado, en parte, por exintegrantes de cuerpos policiales y de investigación criminal.

Nelson Molina, gerente de Enlaces de Seguridad Pública para Latinoamérica de dicha compañía, explicó que esta trabaja únicamente bajo requerimientos formales emitidos por autoridades competentes dentro de investigaciones penales.

Nelson Molina, gerente de Enlaces de Seguridad Pública para Latinoamérica de Uber.

“Nosotros tenemos un vínculo exclusivamente con policías, fiscales y jueces. La información solo se entrega dentro del marco legal y mediante solicitudes oficiales”, sostuvo el directivo durante un encuentro con medios.

Según detalló, la plataforma cuenta con un portal exclusivo para autoridades denominado “Portal de Respuesta de Seguridad”, mediante el cual entidades judiciales pueden solicitar información relacionada con recorridos, usuarios o conductores cuando exista una investigación en curso.

En esa línea, de acuerdo con el representante, instituciones como la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, Interpol y el United States Marshals Service, de EE.UU., pueden llegar a tener información o material probatorio si llegan a solicitarlo para esclarecer delitos transnacionales, trata de personas, hurtos y estructuras criminales, entre otros hechos.

Caso Miguel Uribe Turbay

El directivo recordó que uno de los episodios en los que la compañía colaboró con investigadores fue el relacionado con el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025, luego de que las autoridades buscaran establecer si el presunto sicario había utilizado alguna plataforma de transporte.

“Se hicieron las verificaciones y no encontramos ningún viaje relacionado con la plataforma. Eso también ayuda a las autoridades a descartar hipótesis rápidamente”, indicó Molina.

Tecnología y rastreo

Las plataformas digitales han venido implementando herramientas de seguridad que permiten generar trazabilidad de los trayectos. Uber, por ejemplo, señaló que en Colombia tiene habilitadas más de 40 funciones de protección dentro de la aplicación, entre ellas grabación de audio durante recorridos, verificación de identidad, monitoreo GPS en tiempo real y alertas de emergencia.

DiDi e inDrive también han incorporado funciones similares. DiDi dispone de monitoreo de viajes, contacto de emergencia y verificación de pasajeros y conductores, mientras que inDrive ha fortalecido mecanismos de autenticación y seguimiento tras cuestionamientos relacionados con controles de seguridad en algunos países de América Latina.

Datos publicados por la consultora Statista y reportes de movilidad digital señalan que Colombia es uno de los mercados de plataformas de transporte con mayor crecimiento en América Latina, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Sin embargo, junto con el crecimiento también han aumentado las denuncias por delitos cometidos bajo modalidades que involucran falsas cuentas, suplantaciones o uso de vehículos no autorizados.

Frente a ello, expertos en seguridad consultados coinciden en que la articulación entre plataformas y autoridades se ha convertido en una herramienta relevante para acelerar investigaciones y reconstruir movimientos de víctimas o sospechosos.