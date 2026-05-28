En el entorno empresarial colombiano, las transferencias tradicionales aún están sujetas a tiempos de procesamiento que generan demoras en la ejecución de los pagos. Esta situación está relacionada con la forma en que se estructuran hoy las transacciones en el país, donde más del 70% de los pagos aún se realizan en efectivo.

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Este tiempo de espera no es un asunto menor para el sector empresarial, ya que puede afectar la liquidez, la operación diaria y la competitividad de las compañías. Frente a este panorama, la tecnología ha venido surgiendo como una respuesta a la necesidad de mayor velocidad, disponibilidad continua y mejor control de las finanzas corporativas.

Asimismo, diferentes entidades financieras han comenzado a implementar servicios de transferencias inmediatas para empresas, disponibles sin restricción de horario. Esto permite que las compañías puedan realizar pagos de nómina o a proveedores hacia cuentas de otros bancos en cuestión de segundos, cualquier día del año y a cualquier hora.

Bancolombia presentó su nuevo servicio llamado Pagos Inmediatos Empresariales, una solución de transferencias rápidas dirigida al segmento corporativo, pensada para mejorar la agilidad, la disponibilidad y el control financiero. Este servicio opera a través de los mismos canales actuales: Sucursal Virtual Negocios y Host to Host (H2H).

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La solución funciona sobre rieles de pago seguros mediante Transfiya, el sistema de transferencias inmediatas de ACH, lo que garantiza trazabilidad, seguridad e integridad de la información.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa busca mejorar la liquidez de las empresas clientes, permitiendo que los recursos lleguen de forma inmediata al banco receptor. Esto facilita el cumplimiento de pagos urgentes, el aprovechamiento de oportunidades comerciales y el fortalecimiento de las relaciones con proveedores, empleados y aliados, al asegurar una recepción casi instantánea de los recursos.

El banco también confirmó que más adelante incorporará opciones de pagos individuales y mediante llaves digitales. Con estas mejoras, la entidad busca reducir las fricciones en los pagos entre bancos, eliminando las esperas de confirmación, la dependencia de horarios y la fragmentación de los procesos. Todo el sistema se automatiza de extremo a extremo para simplificar la experiencia tanto del emisor como del receptor.

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Por su parte, ACH Colombia dio a conocer el lanzamiento de Cuenta a Cuenta, una plataforma que permite transferencias empresariales en tiempo real (B2B), orientada a operaciones de alto valor dentro del sistema financiero colombiano. La entidad asegura que esta solución elimina demoras y fricciones, haciendo más eficientes los flujos de pago en las empresas.

Juan Diego Jaramillo González, vicepresidente Comercial de ACH Colombia,manifestó que “Cuenta a Cuenta es el reflejo de nuestro compromiso con la innovación y las necesidades del ecosistema empresarial. Seguimos invirtiendo en tecnología e innovación para desarrollar soluciones que transformen la forma en que las organizaciones gestionan su liquidez y toman decisiones. La apuesta es continuar construyendo infraestructuras que le permita a las empresas moverse a la velocidad que exige el mercado”.

Según la compañía, la infraestructura de esta herramienta cuenta con altos estándares de seguridad y estabilidad, diseñada para soportar altos volúmenes de operación propios del entorno empresarial.

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El sistema permite realizar múltiples operaciones como pagos de nómina y proveedores, dispersión de subsidios, transferencias entre entidades públicas, recaudo de facturas y recargas de saldo para plataformas de apuestas, ampliando así los casos de uso en distintos sectores y optimizando la eficiencia operativa.

Actualmente, Cuenta a Cuenta ya está en funcionamiento con varias entidades financieras del país, que integrarán esta solución dentro de sus portafolios bajo su propia identidad de marca y experiencia de usuario, sin que esto implique cambios en el alcance o funcionamiento del servicio.

“El objetivo es ambicioso y claro: ampliar progresivamente su adopción para que, en el corto y mediano plazo, más actores del sistema financiero se sumen a esta iniciativa y la consoliden como un habilitador clave dentro del ecosistema financiero colombiano. Con cada nueva entidad que se integre, la solución gana alcance, robustez y relevancia, acercando a más colombianos a una experiencia de transferencias más simple, ágil y accesible”, dijo Juan Jaramillo.

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Mono y Bancoomeva impulsan Bre-B en pagos empresariales

La fintech colombiana Mono anunció una alianza con Bancoomeva para habilitar a las empresas la posibilidad de recaudar y enviar dinero en tiempo real mediante Bre-B, el sistema de pagos inmediatos e interoperables del Banco de la República.

Esta herramienta permite mover recursos entre entidades financieras en menos de 20 segundos, funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluidos festivos y fines de semana.

El CEO de Mono, explicó que “Bre-B cambia la forma en que se mueve el dinero en Colombia, pero muchas empresas todavía no saben cómo aterrizar esa infraestructura a su operación diaria. Nuestra apuesta es que cualquier compañía pueda integrar pagos inmediatos en cuestión de semanas, bajo su propia experiencia y sin necesidad de grandes desarrollos ni experticia técnica. Mono se queda con lo complicado para que las empresas descubran que es más fácil de lo que creen”.

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En sectores como el crédito, algunas compañías que antes tardaban hasta 24 horas en desembolsar recursos ahora pueden hacerlo en segundos. En logística, empresas que pagan a sus conductores por entrega han registrado incrementos cercanos al 40% en la retención de operadores.

Finalmente, la solución ya se encuentra disponible en el país. Actualmente, 11 empresas la están utilizando a través de Mono, con más de 35.000 transacciones procesadas. Los tiempos de implementación oscilan entre cuatro y seis semanas, dependiendo de la complejidad de cada operación.