Siete años después de haberle dado al mundo su película más autobiográfica, Dolor y gloria, el cineasta español Pedro Almodóvar vuelve a hacer de su vida y sus reflexiones el punto de partida para su más reciente cinta Amarga Navidad que estrena este jueves.

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En este filme el director de 76 años narra al tiempo dos historias, una protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), directora de publicidad, en 2004, durante el largo puente de la Constitución de diciembre. La segunda ocurre en 2025, la protagoniza Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que está escribiendo un guion que pronto descubriremos que realmente es la historia de Elsa, su novio Bonifacio y sus amigas Patricia y Natalia.

“Yo no soy literalmente Raúl”, dice Almodóvar, pero sí es un personaje que pronuncia “muchas de las frases que yo digo”.

Mezclada con ficción, Elsa, de algún modo, es el alter ego de Raúl, que recurre a la autoficción como solución a una larga temporada de sequía creativa. Mira dentro de sí, y no puede evitar mirar también a las personas que componen su universo más íntimo, su compañero y su ayudante. Así en el filme Almodóvar va reflexionando sobre su vida, el cine, la muerte, el dolor, la amistad y más.

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Warner Bros. Pictures/Cortesía

Harto de sí mismo

El realizador español reconoció que hay muchas películas que le gustaría hacer, pero para las que no se siente capacitado, y lo que busca es “un cambio de rumbo” después de Amarga Navidad, una historia que considera “definitiva” sobre sí mismo y por eso necesita otra visión.

“Ya estoy harto de mí mismo, no quiero recurrir a mí mismo para seguir escribiendo. Estoy buscando alguien con quien escribir, hasta ahora lo he hecho en soledad”, señaló.

Y además, quiere tratar de recuperar el humor de sus primeras películas. “Yo voy haciendo el cine que me pide el corazón, el hecho de haberme desbocado mucho y haber hecho pelis muy exageradas y barrocas me ha curado en salud de no tener que volver a ese tono”.

Ese recorrido le ha llevado a ganar en profundidad en sus últimas películas, pero a la vez ha perdido su humor inicial, que es algo que echa mucho de menos.

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“Echo de menos hacer una película como Mujeres al borde de un ataque de nervios, que al fin y al cabo la hice yo, la escribí yo, debería tener el secreto de hacer algo así”.

Warner Bros. Pictures/Cortesía

Conectado a Chavela Vargas

Por otro lado, esta película está tan directamente relacionada con el español que hasta su título hace referencia a su vida, pues tiene que ver con la canción Amarga Navidad que compuso José Alfredo Jiménez y también inmortalizó Chavela Vargas, quien fuera gran amiga del cineasta.

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La relación de amistad de ambos inició en los 90 cuando la costarricense se encontraba alejada del mundo del espectáculo, y el director la invitó a participar en su película Tacones lejanos con el tema Piensa en mí. A partir de ahí la voz de Chavela Vargas se convirtió en un pilar fundamental del universo del español.