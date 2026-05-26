La nueva serie de Netflix ‘The Boroughs: Jubilación rebelde’, estrenada el pasado 21 de mayo, parte de una premisa poco habitual, la de un grupo de residentes de una comunidad para jubilados descubre que una amenaza monstruosa se esconde detrás de la aparente tranquilidad de su vecindario.

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Pero más allá de los elementos sobrenaturales y del sello de los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things y productores ejecutivos del proyecto, sus protagonistas coinciden en que el verdadero atractivo de la historia está en sus personajes.

Para el actor británico-estadounidense Alfred Molina, quien interpreta a Sam Cooper, el libreto fue lo primero que lo convenció de sumarse a la producción.

“La escritura se sentía muy normal. No parecía escritura. Parecía una conversación, como personas hablando”, afirmó. El actor también encontró una conexión personal con su personaje, un viudo que intenta encontrar sentido a una nueva etapa de su vida tras una pérdida profunda. “Sé lo que se siente perder a una pareja con la que has estado mucho tiempo”, comentó.

Geena Davis, encargada de dar vida a Renee Joyce, aseguró que le atrajo de inmediato la posibilidad de protagonizar una historia de este tipo junto a personajes de su misma generación. “Me pareció fabuloso que estuviera ambientada en una comunidad de jubilados con personas de mi edad. Pensé que sería muy divertido que nosotros fuéramos los protagonistas de una historia así”, señaló. Además, destacó que los elementos fantásticos fueron otro de los grandes incentivos para participar.

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Alfre Woodard, quien interpreta a Judy Daniels, resaltó el valor de una producción encabezada por actores mayores. “Una de las cosas que más me gustó de este proyecto es que las primeras siete personas en la hoja de llamado tienen más de 60 años”, dijo. Para la actriz, también fue importante compartir escena con intérpretes experimentados que aportan profundidad y autenticidad a la historia.

COURTESY OF NETFLIX The Boroughs. (L to R) Alfre Woodard as Judy, Clarke Peters as Art, Alfred Molina as Sam, Carlos Miranda as Paz Navarro, Geena Davis as Renee, Denis O’Hare as Wally in The Boroughs. Cr. Courtesy of Netflix © 2026

Esa sensación fue compartida por Clarke Peters, quien encarna a Art Daniels. El actor explicó que trabajar junto a colegas de su generación fue una de las experiencias más gratificantes del rodaje. “Lo que más me entusiasmó fue trabajar con este elenco y particularmente con los actores de mi generación”, afirmó. Peters también destacó que espera que la serie tenga varias temporadas para seguir explorando los personajes creados por los showrunners Jeffrey Addiss y Will Matthews.

Denis O’Hare, intérprete de Wally Baker, valoró especialmente los cambios de tono que propone la serie. “Lo que me encanta de la escritura es que se mueve entre la comedia y temas realmente pesados”, explicó. Según el actor, la producción permite pasar del humor a la tensión y al drama sin perder coherencia, mientras los personajes descubren poco a poco la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentan.

Por su parte, Bill Pullman confesó que inicialmente se sintió atraído por una razón muy sencilla: la oportunidad de encontrar un papel pensado para personajes de su edad. “Hay un montón de papeles para gente que ya no tiene 20 años”, recordó que le dijo su representante cuando le habló del proyecto. Tras leer los guiones, encontró en Jack Willard un personaje con el que se identificó de inmediato.

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Desafía estereotipos

Los hermanos Matt y Ross Duffer también destacan que la serie desafía los estereotipos habituales sobre la vejez. Ross Duffer señaló que el objetivo nunca fue convertir la edad de los protagonistas en el chiste principal. “Queríamos que el público se enamorara de ellos y los acompañara en esta aventura”, afirmó. Matt Duffer añadió que la serie busca mostrar a personajes mayores de una manera auténtica, lejos de las representaciones simplificadas que suelen verse en televisión.

COURTESY OF NETFLIX The Boroughs. (L to R) Denis O’Hare as Wally, Alfred Molina as Sam, Alfre Woodard as Judy in The Boroughs. Cr. Courtesy of Netflix © 2026

Esa mirada optimista es precisamente uno de los aspectos que más entusiasma al elenco. Geena Davis cree que los espectadores conectarán rápidamente con los protagonistas. “Estas personas improbables tienen que convertirse en héroes y superar una situación aterradora”, comentó. Alfred Molina espera que el público genere un vínculo similar al que él sintió durante la producción: “Me encantaría que la audiencia se enamorara de estos personajes de la misma manera que nosotros lo hicimos”.

Para Alfre Woodard, uno de los mayores impactos llegará cuando los espectadores descubran los secretos que esconde la comunidad. “Van a quedarse impactados cuando vean lo que se oculta dentro de The Boroughs”, aseguró. Mientras que Clarke Peters considera que la serie puede convertirse en una experiencia inspiradora para distintas generaciones. “Ver a estas personas enfrentar este dilema con valentía será algo muy poderoso para los adultos mayores”, afirmó.

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Con ocho episodios ambientados en el desierto de Nuevo México, The Boroughs: Jubilación rebelde combina misterio, aventura y elementos sobrenaturales para contar una historia sobre segundas oportunidades, amistad y la manera en que cada persona decide aprovechar el tiempo que le queda. Una propuesta que, según sus creadores y protagonistas, está dirigida a cualquier espectador, sin importar su edad.