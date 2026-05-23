La cantante y actriz Barbra Streisand agradeció este sábado su Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, que no pudo recoger en persona por recomendación médica a causa de una lesión en su rodilla, en un mensaje en vídeo en el que recordó cómo se enamoró del cine y lo difícil que fue lograr dirigir.

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“Era una mujer, lo que era un obstáculo, y peor, era una actriz que quería dirigir, así que todos los estudios me rechazaban”, señaló, tras haber agradecido a la francesa Isabelle Huppert que subiera a presentar y recoger el premio por ella en Cannes.

Rememoró que se enamoró del cine viendo películas en blanco y negro en un pequeño teatro del instituto donde estudiaba y así fue como descubrió a grandes realizadores como François Truffaut o Akira Kurosawa.

Después fue ella la que tuvo la oportunidad de trabajar con grandes realizadores, pero pronto se dio cuenta de que ella también quería contar sus propias historias.

Dijo que está orgullosa de formar parte de la comunidad del cine, que es un medio que tiene la “capacidad mágica de unirnos, abriendo nuestras mentes y corazones”, en un mundo volátil y “fracturado”.

“Muchas gracias por este honor y viva el cine”, concluyó la cantante, actriz, directora, productora, compositora y guionista.

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Streisand, de 84 años, no acudió a Cannes por decisión de sus médicos para que continúe su convalecencia por una lesión en la rodilla.

“Lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año”, señaló Streisand en un comunicado enviado el domingo pasado a los medios por el certamen francés.

En su mensaje aseguraba que se sentía “profundamente honrada” por recibir la Palma de Oro honorífica y que estaba deseando “celebrar las extraordinarias películas de la 79.ª edición” del festival.

“También tenía muchas ganas de compartir tiempo con artistas a quienes admiro y, por supuesto, de regresar a Francia, un país que siempre he amado”, apuntaba.

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En esta edición también se entregó una Palma de Oro honorífica al realizador neozelandés Peter Jackson, durante la gala de apertura, y por sorpresa recibió otra el actor John Travolta.

Streisand tiene en su trayectoria títulos como ‘Funny Girl’ (1968), ‘Hello, Dolly!’ (1969), ‘What’s Up, Doc?’ (‘¿Qué me pasa, doctor?’, 1972), ‘The Way We Were’ (‘Tal como éramos’, 1973), ‘Funny Lady’ (1975), ‘A Star is Born’ (‘Ha nacido una estrella’, 1976) o ‘The Prince of Tides’ (‘El príncipe de las mareas’, 1991).

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Entre sus reconocimientos en el mundo del cine, ha ganado dos Óscar, a mejor actriz por ‘Funny Girl’ y a mejor canción original por ‘Evergreen’, del filme ‘A Star is Born’, y ocho Globos de Oro.