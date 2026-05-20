Ya hay fecha. La esperada segunda temporada de la adaptación de ‘Cien años de soledad’ llegará a Netflix el próximo 5 de agosto con siete episodios, mientras que el octavo y último se lanzará el 26 de ese mismo mes.

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Así lo reveló la plataforma de streaming en la mañana de este miércoles que también reveló el primer adelanto de esta exitosa adaptación así como sus primeras imágenes.

En su primera parte, Cien años de soledad nos introdujo en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios, que poco a poco comenzó a resquebrajarse cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decidió atacar a Macondo.

En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena.

“Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional. Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico”, afirma Laura Mora.

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Así pues, los primeros siete episodios llevarán por título ‘El armisticio’, dirigido por Laura Mora; ‘La Reina de Madagascar’, dirigido por Laura Mora; el capítulo 3 se llamará ‘Fernanda del Carpio’, mientras que el cuatro será ‘Había llegado el inocente tren’, ambos dirigidos por Carlos Moreno.

Mauricio González A/Cortesía Netflix

Laura Mora vuelve a dirigir el 5 y el 6 nombrados como ‘Fue un once de octubre’ y ‘Eran más de tres mil’, respectivamente, y el séptimo será ‘Llovió cuatro años, once meses y dos días’, dirigido por Carlos Moreno.

Además, el Gran Final de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano llegará el 26 de agosto con el título ‘Cien años de soledad’ y la dirección de Laura Mora.

“Durante la escritura y la preproducción de la segunda parte de la serie llegamos a la conclusión de que la forma correcta de contar la novela en su extensión y ambición requería de una propuesta que no era la de un episodio, sino de un Gran Final que adecuadamente representara el desenlace de la obra cumbre del Nobel colombiano. Este Gran Final sucederá en la forma de un capítulo especial, prácticamente un largometraje dirigido por Laura Mora. Las dos partes de la serie y el capítulo final conforman la adaptación audiovisual de Cien años de soledad.”, dijo Francisco Ramos, Vicepresidente de contenido de Latinoamérica en Netflix.

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Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad se consolida como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia de Latinoamérica. Filmada íntegramente en Colombia y en español, la serie es el resultado del trabajo de cientos de artistas y técnicos que hicieron posible llevar Macondo a la pantalla, y cuenta con el respaldo de la familia de Gabriel García Márquez.

Cien años de soledad fue aprobada para recibir el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes: un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país.