La Fiscalía General de la Nación reveló el martes que en Venezuela fueron capturadas tres personas que estarían involucradas en la muerte y posterior desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años, cuyo cadáver fue encontrado el martes 19 de mayo después de varios días de haberse sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal ubicado en el sur de Bogotá.

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“Los señalados implicados fueron ubicados y aprehendidos en Maracay, estado de Aragua, y Portuguesa (Venezuela), en atención a una notificación azul de Interpol”, indicó la Fiscalía en un comunicado, detallando que se elevará la solicitud de extradición a Colombia de estas personas: dos hombres y una mujer.

Capturados por caso Yulixa Toloza

Aunque la información de la Fiscalía no revela las identidades de los detenidos, en medios de comunicación nacionales ha trascendido que se trataría de María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento, propietarios y administradores del centro estético Beauty Láser, donde Toloza se practicó el procedimiento.

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Policía de Portuguesa V María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza.

El otro capturado sería Eduardo David Ramos Carias, el falso cirujano que llevaba a cabo los procedimientos para las clientas en el centro estético.

Los tres son requeridos por las autoridades colombianas por los delitos de desaparición forzada, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

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Tras el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza en el municipio de Apulo, Cundinamarca, durante la tarde de este 19 de mayo, el cargo de desaparición podría ser modificado por homicidio, lo que implica una pena entre 17 y 33 años de prisión.

Hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó el martes que el cuerpo sin vida hallado a un costado de la carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca, corresponde a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que se encontraba desaparecida en Bogotá desde el pasado miércoles, 13 de mayo.

El hallazgo del cadáver se produjo en una zona boscosa tras intensas labores de rastreo por parte de las autoridades locales.

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Tras la confirmación, el mandatario capitalino calificó el trágico hecho directamente como un asesinato.

“A esto tenemos que llamarlo por su nombre: a Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, indicó Galán.

Conmoción en el país

El caso de Toloza ha generado indignación en Colombia desde que se conoció la noticia de su desaparición luego de practicarse una lipólisis láser en un establecimiento estético, ubicado en el sur de Bogotá, que presuntamente operaba sin permisos sanitarios ni habilitación oficial.

Familiares y allegados relataron que la mujer presentó complicaciones de salud tras el procedimiento, entre ellas dificultad respiratoria y desorientación, situación que se pudo evidenciar en varios videos que circularon en redes, donde se ve a la mujer en aparente mal estado físico dentro del lugar donde fue intervenida.

Además, un testigo aseguró haber visto a dos hombres sacar a Toloza inconsciente del establecimiento y subirla a un vehículo, que posteriormente fue hallado por las autoridades en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.