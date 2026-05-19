El acceso a la salud en Colombia tendrá un cambio importante. El Gobierno nacional confirmó el precio definitivo de uno de los medicamentos más importantes para tratar el VIH, luego de ganar una batalla legal internacional contra la multinacional farmacéutica que tenía la patente del Dolutegravir.

Con este fallo, el costo del fármaco caerá de 200 dólares a solo seis dólares por unidad. La reducción de más del 95% en su valor comercial se debe, entre otras razones, a que el país podrá empezar a fabricar su propio medicamento.

El caso llegó a su fin después de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respaldara la política colombiana de licencias obligatorias. Varias empresas farmacéuticas habían demandado al Estado argumentando que esta medida violaba las normas de propiedad industrial. Sin embargo, el tribunal aclaró que el interés público ante una crisis de salud justifica por completo estas licencias.

La decisión permite que Colombia mantenga esta medida sin un límite de tiempo estricto, siempre que sigan las condiciones de salud que la provocaron. El Ministerio de Salud señaló que este fallo deja un precedente para equilibrar el acceso a la medicina con las normas de propiedad intelectual.

El país fabricará versiones genéricas para atender a los pacientes

Gracias a este fallo judicial, Colombia podrá comprar y repartir versiones genéricas del Dolutegravir, lo que elimina las barreras económicas y disminuye la dependencia de las grandes farmacéuticas. La producción local ya se puso en marcha.

El Gobierno, junto a la Universidad de Antioquia, comenzó la fabricación de un millón y medio de tabletas contra la malaria y planea producir el medicamento contra el VIH. Con esto, hospitales como el San Juan de Dios de Bogotá podrán iniciar programas preventivos con estos medicamentos en el área central de la ciudad.

El presidente Gustavo Petro celebró la decisión a través de su cuenta de X y destacó el impacto que tendrá en las regiones: “Está es la.mayor victoria internacional de Colombia en la salud para su pueblo.Doblegar la multinacional y hacer bajar el precio del medicamento más importante contra el VIH. Ahora los sistemas de salud preventiva deben iniciar el trabajo en el territorio mismo para derrotar al VIH”.

El mandatario también aseguró que este cambio representa “un cambio significativo en términos de sostenibilidad del sistema de salud y posibilidad de ampliar la cobertura para miles de pacientes”.

La reducción de precio beneficiará a unas 50.000 personas en Colombia

Esta baja en los costos llega en un momento necesario, ya que los diagnósticos de VIH en Colombia han mostrado un aumento constante en los últimos años. Esta situación obliga al Estado a buscar opciones baratas para que los pacientes no sufran interrupciones en sus tratamientos.

Según los datos entregados por el Gobierno, la caída en el precio del Dolutegravir ayudará directamente a unas 50.000 personas que necesitan tratamientos antirretrovirales en el país, garantizando el acceso especialmente a los pacientes de bajos recursos.