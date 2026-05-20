El vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, aseguró este martes que las protestas en contra del presidente boliviano, Rodrigo Paz, muestran que hay “un golpe de Estado en marcha” en Bolivia y dijo que le gustaría ver a Gobiernos como los de Brasil y Colombia respaldar al mandatario.

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“Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, aseguró el diplomático en el foro Conferencia de las Américas de Washington.

Lenin Nolly/EFE USA960. WASHINGTON (DC, EEUU), 19/05/2026.- El vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, habla este martes, en el foro de la Conferencia de las Américas de Washington (Estados Unidos). Landau aseguró que las protestas en contra del presidente boliviano, Rodrigo Paz, muestran que hay "un golpe de Estado en marcha" en Bolivia y dijo que le gustaría ver a Gobiernos como los de Brasil y Colombia respaldar al mandatario. EFE/Lenin Nolly

“Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia. Es decir, no puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, aseguró Landau.

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En ese sentido, el ‘número dos’ del Departamento que dirige Marco Rubio consideró que es un “error” analizar hoy en día Latinoamérica a través del prisma político de la izquierda y la derecha.

“La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo; creo que debemos comprender esa realidad. Y, en este sentido, quiero asegurarme de que las fuerzas antiinstitucionales, aquellas vinculadas al crimen organizado, no logren imponerse en Bolivia”, apostilló.

En las últimas semanas, Bolivia atraviesa una ola de protestas impulsadas por sindicatos, organizaciones sociales y sectores afines al expresidente Evo Morales contra varias medidas económicas adoptadas por Paz, quien asumió el poder en noviembre y enfrenta demandas de renuncia.

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“Espero que logremos movilizar a todos los países del hemisferio y a todos los actores relevantes para que se pronuncien al respecto”, explicó Landau, que insistió en que “lo que está ocurriendo en Bolivia es sumamente perjudicial para todo el continente americano”.

El vicesecretario de Estado alabó el apoyo mostrado ahora por Argentina a Paz y aseguró que “no debería recaer todo el peso” de la situación sobre Estados Unidos.

“Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse. Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia. No me agrada ver que haya países que se jactan de sus valores democráticos, pero que, en cuanto surge un Gobierno que tal vez no se alinea con sus preferencias políticas, guardan un silencio repentino al respecto”, sentenció.

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