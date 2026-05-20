En medio de la crisis que vive el sistema de salud en Colombia, la Superintendencia de Salud anunció un nuevo plan para tratar el tema del retraso en la entrega de medicamentos.

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De acuerdo a una publicación del superintendente Daniel Quintero en sus redes sociales, se trata del “Plan 100″. En un video, el funcionario advirtió que habrá sanciones para los dispensarios de medicamentos e IPS que se nieguen a entregarlos.

“Por orden del presidente Gustavo Petro vamos a lanzar desde la Supersalud el plan 100, en los próximos 10 días haremos tareas de inspección, vigilancia y control en 25 departamentos, en más de 100 dispensarios de medicamentos e IPS. Quienes no entreguen los medicamentos serán investigados y sancionados con severidad, no hay razón alguna para que no le entreguen la medicina a la gente”, se lee en la publicación de Quintero.

Añadió en el video el funcionario que se han hecho graves descubrimientos de acaparamiento de medicinas en dispensarios, “donde le niegan la medicina a la gente y hemos encontrado que la medicina sí está”.

“No más acaparamiento de medicamentos y menos por razones políticas. Quienes no entreguen los medicamentos serán investigados y sancionados como ordena la ley”, dijo.

Por orden del Presidente @petrogustavo vamos a lanzar desde la @Supersalud el plan100, en los próximos 10 días haremos tareas inspección, vigilancia y control en 25 departamentos, en más de 100 dispensarios de medicamentos e IPS.



Quienes no entreguen los medicamentos serán… pic.twitter.com/MPfXc0Ljbt — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) May 19, 2026

Días atrás la Supersalud informó que en una visita de inspección a un dispensario de Cafam encontró bodegas con grandes cantidades de medicamentos y pañales almacenados.

En días pasados, Quintero anunció que le solicitó la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas, para evaluar sus acciones y resultados y así determinar si seguían en los cargos.