La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad a siete personas, entre ellas una ciudadana venezolana, que tenía secuestradas en el departamento de Arauca, informó este martes ese grupo armado.

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Estas personas, según la guerrilla, habían sido “retenidas por unidades de vigilancia y control del Frente de Guerra Oriental” porque estaban haciendo “actividades de inteligencia” para el Ejército y las disidencias de las antiguas FARC.

Las personas que el ELN entregó a una comisión humanitaria son los colombianos José Alejandro Ávila Márquez, Noranur Cepeda Gélvez, Yeimi Tatiana Arias, Yudar Daniela Velasco Cepeda, Ifrael García Ovallos y Mario Alejandro Guerrero Ravelo, así como la venezolana Glori Yarelis Franco Quintero.

El ELN no dio detalles de la liberación, pero otras fuentes indicaron que estas personas fueron entregadas a una comisión formada por representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la ONU.

En el grupo de siete liberados no están los dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General ni dos miembros de la Policía a los que ese grupo armado sometió este mes a un “juicio revolucionario”, en el que los “condenó” a penas de hasta cinco años de cárcel.

Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, con una fuerte presencia del Frente de Guerra Oriental del ELN y, en menor medida, de las disidencias de las FARC.

A principios de mes, esa guerrilla anunció que impuso “condenas” de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y de tres años a dos policías, todos secuestrados desde mediados del año pasado en Arauca.

“En este departamento quien está cometiendo los peores asesinatos es el cartel del ELN”, afirmó entonces el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien al igual que Petro califica a esa guerrilla como una banda narcotraficante.