La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este martes 19 de mayo que dio inicio a una investigación administrativa para determinar si Telecafé, empresa del Estado, “instrumentalizó su régimen contractual especial para direccionar de manera deliberada 11 invitaciones privadas en favor de la sociedad Du Brands”.

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De acuerdo con el comunicado de la SIC, los procesos que ahora son investigados abarcaron un presupuesto superior a los 43.200 millones de pesos, cifra que representa el 34% de la totalidad de los recursos destinados por Telecafé para el servicio de apoyo logístico durante el periodo de 2018 a 2022.

Agregó la entidad que la investigación se inició luego de una denuncia interpuesta por el senador Edwing Fabián Díaz Plata, complementada con informaciones publicadas en medios de comunicación.

“Los elementos probatorios recaudados sugieren que Du Brands habría celebrado millonarios contratos, principalmente con entidades del sector central, para eventos y operación logística como consecuencia de su cercanía con el gobierno de la época”, se lee en el comunicado.

Luego de una primera evaluación, la entidad determinó una presunta existencia de una sofisticada arquitectura, estructurada a través de los siguientes ejes: La paradoja normativa del control inverso; La discrecionalidad gerencial como sustituto de la selección objetiva; La invisibilización del pluralismo de oferentes; La presunta flexibilización “sastre” de los requisitos para la contratación; y Un ciclo de prosperidad económica de la empresa durante una administración.

“Estos elementos, analizados en conjunto y con fundamento en las normas aplicables, imponen la necesidad de adelantar la investigación administrativa, en la que se escuchará a los investigados y a los terceros que tengan interés en ello, con el fin de verificar si la contratación adelantada por Telecafé con Du Brands representó una práctica restrictiva de la libre competencia”, añadió la SIC.