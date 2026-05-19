Mientras las autoridades continúan las investigaciones sobre la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que fue sacada de una clínica estética en Bogotá, ahora se indaga si un cuerpo encontrado este martes 19 de mayo cerca del frigorífico Guadalupe estaría relacionado con el caso.

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Leandro Castellanos, concejal de Bogotá, fue quien dio a conocer la información. Indicó que unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá y del Cuerpo Oficial de Bomberos ya están al tanto del hallazgo.

“Mientras Bogotá sigue enfrentando graves problemas de control sobre centros estéticos clandestinos y presuntas redes ilegales, a esta hora la Policía y Bomberos adelantan la recuperación de un cuerpo cerca al frigorífico Guadalupe. Las autoridades verifican si se trataría de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras un procedimiento estético en el sur de la capital”, publicó el concejal.

Hay que recordar que lo último que se sabe del caso de Yulixa Toloza es la captura de dos hombres en Cúcuta, identificados como Jesús Hernández y Kelvis Sequera, quienes al parecer habían reclamado el vehículo en el que, presuntamente, fue movilizada la mujer tras el procedimiento.

Uno de los capturados sería familiar de María Fernanda Martínez, al parecer propietaria del centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Los dos detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal les imputará aparentemente los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340 fue hallado en los últimos días cerca de la frontera con Venezuela y permitió avanzar en la identificación y posterior captura de dos ciudadanos extranjeros.