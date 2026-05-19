Este 2026 los colombianos disfrutan de un total de 18 feriados oficiales, 15 de ellos unidos al fin de semana para convertirse en lo que conocemos como puentes festivos. Estas fechas son ideales para las familias que desean planificar viajes, por carretera o avión, para salir de la rutina y tomar un descanso largo.

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Los puentes festivos son comunes en Colombia gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como ‘Ley Emiliani’, la cual permite trasladar al lunes varias celebraciones de carácter religioso y cívico que originalmente caen entre semana, con el propósito de alargar los días de descanso para fomentar la integración familiar y la reactivación del turismo en el país.

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El más reciente puente festivo que tuvo el país este año fue del 16 al 18 de mayo, con ocasión del Día de la Ascensión, que se celebra cuarenta días después del Domingo de Resurrección. En esta fecha se conmemora la Ascensión de Jesucristo al cielo.

¿Cuáles son los días festivos en Colombia desde junio hasta diciembre de 2026?

Junio será el mes con mayor número de puentes festivos: Corpus Christi (6 al 8), Sagrado Corazón (13 al 15) y San Pedro y San Pablo (27 al 29). Junio se convierte en uno de los meses más atractivos para el sector turístico y hotelero por la cantidad de descansos.

En julio y agosto habrá celebraciones patria y de conmemoración nacional. Entre ellas, el Puente de la Independencia, del 18 al 20 de julio, la Batalla de Boyacá (7 al 9 de agosto) y la Asunción (15 al 17 de agosto).

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Octubre por su parte contará con un puente del 10 al 12, fecha designada para reconocer la diversidad cultural y étnica con la Independencia del país.

En noviembre habrá dos fines de semana largos: el de Todos los Santos, del 31 de octubre al 2 de noviembre, y el de la Independencia de Cartagena, del 14 al 16.

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Finalmente, diciembre cerrará el calendario de festivos con el Puente de Navidad, del 25 al 27, tradicionalmente uno de los periodos con mayor movimiento comercial y de viajes familiares.