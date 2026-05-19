El Ejército Nacional informó que dos militares resultaron heridos tras una explosión cuando realizaban ensayos técnicos con el nuevo fusil Jaguar, en la Escuela de Tiro del Fuerte Militar de Tolemaida. El incidente habría ocurrido en las últimas horas.

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Una de las nuevas armas, producidas por Indumil y presentadas el pasado 9 de mayo por el Gobierno nacional, habría sufrido una falla que provocó una detonación en la recámara.

Tras el hecho, los uniformados resultaron lesionados por esquirlas en diferentes partes del cuerpo, principalmente en manos, brazos y rostro. Los soldados recibieron atención médica y se encuentran estables y fuera de peligro.

Presidencia/ Ovidio González Nuevo fusil Jaguar.

Por el momento, las autoridades militares adelantan las respectivas investigaciones para determinar qué ocasionó la explosión, y establecer si se trató de una falla mecánica del fusil Jaguar, o de otro factor relacionado con las pruebas.

¿Qué se sabe del fusil Jaguar?

Este nuevo fusil fue lanzado como parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la industria militar nacional y avanzar hacia una mayor autonomía en materia de defensa. El objetivo es “que el país tenga la capacidad de defenderse a sí mismo haciendo sus armas”, dijo el presidente Petro.

“Un país que no hace sus armas y usa armas de otros países tiene una debilidad manifiesta, una vulnerabilidad que en cualquier momento se expresa”, añadió el mandatario durante el acto de presentación del fusil, que tuvo lugar en Soacha, localidad al sur de Bogotá.

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Según la Presidencia, el Jaguar incorpora mejoras frente al sistema Galil ACE de origen israelí que utiliza actualmente la fuerza pública, entre ellas la reducción aproximada del 15 % en peso, mayor ergonomía, modularidad, facilidad de mantenimiento y adaptación operacional, así como mayor resistencia en condiciones extremas.