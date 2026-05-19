En las últimas horas las autoridades capturaron a dos personas señaladas por el caso de la desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años de edad, en hechos ocurridos la semana pasada en una clínica estética de la capital del país tras la realización de un procedimiento médico.

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Esto luego de que la Fiscalía emitiera cinco órdenes de captura por este caso.

Ante las medidas, fueron detenidas estas dos personas en Cúcuta, identificadas como Jesús Hernández y Kelvis Sequera, quienes al parecer habían reclamado el vehículo en el que, presuntamente, fue movilizada la mujer tras el procedimiento.

Uno de los capturados sería familiar de María Fernanda Martínez, al parecer propietaria del centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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Los dos detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías y un fiscal les imputará aparentemente los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El vehículo Chevrolet negro de placas UCQ 340 fue hallado en los últimos días cerca de la frontera con Venezuela y permitió avanzar en la identificación y posterior captura de dos ciudadanos extranjeros.

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