La Quinta División del Ejército Nacional rechazó este lunes a través de un comunicado las versiones que indican que un grupo de soldados maltrató y abandonó a dos perros en Bogotá.

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Esto luego de la viralización de una denuncia en redes sociales, según la cual los militares se subieron a un vehículo oficial sin los caninos, dejándolos a su suerte en una vía de la capital del país.

En el video que acompaña la denuncia se observa a los uniformados subidos en un carro en movimiento mientras son perseguidos por dos perros a lo largo de varios metros.

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La ciudadana que grabó la escena decidió publicarla con un mensaje de indignación, asegurando que los soldados dejaron desamparados a los animales en plena carretera.

La ciudadana Ana Abril denunció públicamente a uniformados del @col_ejercito por presunto maltrato y abandono animal el pasado 17 de mayo en la ciclovía junto al río Bogotá. Según el relato, los militares subieron a una camioneta oficial dejando desamparados a dos perros con los… pic.twitter.com/mdJ2EIIfJj — Noticias de Colombia y el Mundo (@noticias45col) May 18, 2026

Ante la ola de reacciones que generó la denuncia, el Ejército emitió este lunes un comunicado en el que aclara la situación que se muestra en el video.

“Frente a información inexacta difundida sobre un presunto abandono de dos caninos por parte de una patrulla del Ejército Nacional en Bogotá, aclaramos que los animales no pertenecen a la Institución ni fueron abandonados por nuestros soldados”, indicó la institución castrense.

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Agregó que los caninos pertenecen a la comunidad del sector y el personal militar compartió alimento con ellos, “razón por la cual siguieron el vehículo una vez culminó el puesto de control y la unidad continuó su desplazamiento”.

En ese sentido, el Ejército rechazó “categóricamente” cualquier señalamiento injusto contra los soldados, quienes se encontraban prestando seguridad sobre la vía Mondoñedo, sector afectado por problemáticas de inseguridad, con el propósito de proteger a la población y garantizar la tranquilidad de quienes transitan por esta zona, según señaló la Quinta División.

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“En el Ejército Nacional amamos y protegemos a los animales; son parte fundamental de nuestra labor y jamás pondríamos en riesgo su bienestar. Nuestros hombres y mujeres cumplen su misión con disciplina, vocación de servicio y sentido humano”, se lee.