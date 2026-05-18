No cesa la violencia en el departamento del Cauca relacionada al conflicto armado. Se conoció que este domingo se registró una nueva masacre, esta vez en Santander de Quilichao, cuyos responsables serían las disidencias de las Farc.

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La información la dio a conocer Indepaz. El instituto reveló que el hecho se registró este domingo 17 de mayo en la vereda La Palomera, donde fueron halladas sin vida tres personas sobre una vía, con varios impactos de arma de fuego y un cartel alusivo a las disidencias de las Farc.

Se agregó que por el momento no se ha podido identificar a las víctimas, pero se supo que se trata de tres hombres.

Indepaz añadió que la Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 013/25, que incluye al municipio de Santander de Quilichao “con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

También alertó que esta advertencia se suma a la AT 036/23 que incluye al municipio de Santander de Quilichao y advierte sobre el alto riesgo para la población civil debido a la presencia y confrontación de disidencias de las FARC, principalmente del Frente Dagoberto Ramos, asociadas al control territorial y las economías ilícitas.

Recordó Indepaz que en la zona donde fueron abandonados los cuerpos actúan el Frente Jaime Martínez y Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas y bandas de carácter local.

Recodó también el instituto que se trata de la masacre número 55 en lo que va del año 2026 en Colombia.