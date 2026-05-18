El Ejército Nacional informó en las últimas horas sobre el asesinato de dos militares en medio de combates con el Clan del Golfo, en el municipio de Acandí, departamento del Chocó.

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Las víctimas mortales son el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Andrés Salgado, quienes adelantaban operaciones militares contra integrantes de esta organización criminal.

“La Institución lamenta informar que, en medio de combates registrados en la vereda Capitán, del municipio de Acandí, #Chocó, fueron asesinados el sargento segundo Ricardo Paredes y el soldado Daniel Andrés Salgado, cuando cumplían el deber de proteger la población del accionar criminal del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo”, señaló el Ejército en un comunicado.

De igual manera, extendió sus condolencias a los familiares de los militares caídos en combate. “Enviamos un respetuoso saludo de condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. La institución brindará todo el acompañamiento interdisciplinario a sus familias en este difícil momento”.

El Ejército señaló además que continúan adelante con la ofensiva militar en el departamento del Chocó en contra de las estructuras del Clan del Golfo que operan en esa región.

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“Las maniobras ofensivas continúan en la zona, así como el despliegue de capacidades militares para velar por la seguridad en el departamento del Chocó”, añadió en el comunicado.