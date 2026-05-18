El presidente Gustavo Petro se volvió a referir a su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Esta vez lo culpó del déficit fiscal, enumerando una serie de decisiones que, según él, hicieron que se llegara a la actual crisis en ese tema.

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Las palabras del mandatario nacional fueron en respuesta a una publicación de Ocampo, en las que el exfuncionario hizo referencia a los problemas que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno, entre ellos precisamente lo del déficit fiscal.

“El próximo gobierno tendrá que enfrentar tres problemas complejos. El primero es la profunda crisis del sistema de salud. El segundo es el deterioro de la seguridad. El tercero es la severa crisis fiscal. A ellos se agregan otros temas económicos y el deterioro de la administración pública. Las y los votantes deben decidir qué candidato ofrece las mejores posibilidades de superar esos problemas”, publicó Ocampo, invitando a leer una columna suya.

Ante esto Petro respondió con un extenso mensaje, principalmente refutando el tema de seguridad, asegurando que no se vive una crisis en el país en ese tema, pero que “se necesita un nuevo camino hacia la paz”.

Sobre Ocampo, publicó: “Ocampo mi exministro de hacienda es poco autocrítico y yo quiero serlo con mi propio gobierno. El déficit fiscal, problema indudable, tuvo a Ocampo como protagonista, me hubiera gustado discutir estos problemas antes que él hubiera tomado sus decisiones, pero lo impulsaba un interés diferente al del pueblo que votó por el presidente. Ocampo no debió pagar el Fepec con fondos del presupuesto, no había otra salida que pagarlo con el precio de la gasolina porque había sido un subsidio al precio de la gasolina. Quizás hubiéramos perdido popularidad en la clase media, pero era esencial no impactar las finanzas del país con un subsidio a los combustibles fósiles que a la larga acaba con la clase media”.

Continuó: “Es cierto que con Ocampo acabamos el subsidio, pero se pagó el daño con el presupuesto y ese pago es más que todo el déficit fiscal primario en el presente año. Ocampo no debió adelantar el impuesto de renta del 2024 para pagarlo como porcentaje en el 2023, eso creó una mentira contable y frenó la producción en el 2023, el adelanto de imporrenta debió establecerse sobre la economía rentística y no productiva, la corte acaba de suspender, en mi opinión torpemente, este concepto mío que viene de la economía clásica más científica, solo por defender los intereses moribundos de petroleras y de Drumond y el Cerrejón”.

En su mensaje, también mencionó al Banco de la República: “La producción crece si disminuyen las rentas, y Ocampo debió preparar la junta directiva del Banco de la República para el progresismo y las nuevas visiones de la economía mundial y no enterrarla en el neoliberalismo ignorante. Aquí mi pecado fue mucha ingenuidad y creer que de verdad existía un centro democrático, y el que metí al gobierno estaba más a la derecha que el que se llama así políticamente. El encarecimiento de la deuda interna colombiana que no de la externa que hemos logrado gestionar bien, depende de bajar la tasa real de interés del Banco de la República por debajo de la tasa real de crecimiento económico para expandir la producción agraria e industrial y sus servicios. Y adicionalmente se necesita que los atesoramientos improductivos paguen impuestos fuertes. Lo que se debe premiar es la producción y el trabajo y no la especulación y el goce de rentas quietas e improductivas”.