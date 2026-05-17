La Gobernación del Meta anunció este domingo que sube a 100 millones de pesos la recompensa para quien brinde información que permita la identificación y captura de los responsables del asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en este mismo municipio, y del exsecretario de Gobierno Éder Fabián Cardona López, perpetrado en la noche del viernes 15 de mayo.

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Esto luego de un consejo extraordinario de seguridad liderado por la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, en el que las autoridades definieron nuevas acciones operativas, investigativas y preventivas para fortalecer la seguridad en el departamento y avanzar en el esclarecimiento del homicidio de los exfuncionarios.

A través de un comunicado, la administración departamental indicó que la recompensa fue elevada luego de que alcaldes del Alto Ariari (Cubarral, El Castillo, El Dorado) anunciaran un aporte adicional de 50 millones de pesos para fortalecer esta medida.

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“La seguridad seguirá siendo una prioridad absoluta de esta administración. El Meta no va a ceder ante la criminalidad ni ante quienes pretenden generar miedo o intimidar a nuestras comunidades. Hoy más que nunca necesitamos toda la capacidad del Estado actuando de manera articulada para proteger a los ciudadanos, garantizar transparencia institucional y avanzar rápidamente en la captura y judicialización de los responsables de este crimen”, afirmó la gobernadora Rafaela Cortés.

Asimismo, informó que la Fiscalía General de la Nación designó un grupo especial de fiscales que junto con la Sijín y el CTI fortalecerán las labores de investigación para evitar la impunidad.

Respecto a las motivaciones de estos hechos criminales, las autoridades informaron que “las investigaciones avanzan favorablemente y no se puede especular al respecto, así como que serán ellas quienes informen oficialmente los móviles de estos crímenes, quiénes los ordenaron, ejecutaron y muy pronto las capturas que se produzcan en desarrollo de las investigaciones”.

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De acuerdo con las primeras versiones del hecho, Devia y Cardona se movilizaban en una motocicleta en zona rural de Cubarral cuando fueron atacados con arma de fuego por cuatro hombres encapuchados, en la noche del viernes 15 de mayo.

Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, denunció en X que Devia estaba transportando publicidad política cuando él y su acompañante, identificado como Eder Fabián Cardona López, fueron asesinados.

“Debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta. Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos. Rechazo total a este acto vil contra un joven lleno ganas de trabajar por su gente en el Meta”, escribió Beltrán.

El candidato Abelardo de la Espriella condenó este crimen a través de un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

“No eran políticos de escritorio. Eran hombres del pueblo, tigres de verdad, que recorrían las calles defendiendo la democracia, la libertad y la esperanza de millones de colombianos. Su único delito fue creer en la patria y no arrodillarse ante los violentos”, sostuvo De la Espriella.