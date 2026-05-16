En la noche del viernes 15 de mayo se registró un ataque a bala en zona rural del municipio Cubarral, en Meta, que dejó como saldo dos hombres muertos, incluido el exalcalde de dicha población Rogers Mauricio Devia Escobar, quien se desempeñaba actualmente como coordinador del movimiento Defensores de la Patria, liderado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en este mismo territorio.

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Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña de Abelardo de la Espriella, denunció en X que Devia estaba transportando publicidad política cuando él y su acompañante, identificado como Eder Fabián Cardona López, fueron atacados con arma de fuego.

“Debo confirmar, con mucho dolor y preocupación, que hace pocos minutos fue asesinado nuestro coordinador en Cubarral, Meta. Roger era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política. Hoy estuvo recogiendo publicidad en Villavicencio y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos. Rechazo total a este acto vil contra un joven lleno ganas de trabajar por su gente en el Meta”, escribió Beltrán.

La cuenta de X de ‘Defensores de la Patria’, el movimiento que respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella, rechazó el crimen y expresó en la mañana de este sábado sus condolencias y solidaridad con la familia, amigos y seres queridos de Rogers Mauricio Devia Escobar.

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“Roger será recordado por su compromiso, su entrega y su trabajo por su comunidad y por esta causa democrática. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia. Colombia no puede seguir permitiendo que sus ciudadanos sean asesinados por la participación en democracia. Elevamos una oración por su descanso y acompañamos a su familia en este momento de dolor”, se lee.

Con profundo dolor lamentamos el asesinato de Roger, coordinador de Defensores en Cubarral, Meta.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Roger será recordado por su compromiso, su entrega y su… https://t.co/MlshGYI7Bi — Defensores de la Patria (@defensoresco) May 16, 2026

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, lamentó en la noche del viernes lo sucedido y pidió a las autoridades locales adelantar un consejo extraordinario de seguridad para tomar medidas frente al hecho.

“Recibo con profundo dolor y consternación la noticia del asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, en un hecho violento ocurrido en las últimas horas en zona rural del municipio. Expreso toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia, seres queridos y a la comunidad de Cubarral, población que ha sido golpeada hoy en dos oportunidades, sin relación aparente, pero igual de lamentables”, publicó la funcionaria.

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También indicó que cuando se conoció el crimen se implementaron “acciones especiales como plan candado, despliegue de uniformados y fortalecimiento de las operaciones en toda la zona para esclarecer rápidamente lo sucedido y dar con los responsables”.

Recibo con profundo dolor y consternación la noticia del asesinato del exalcalde de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, en un hecho violento ocurrido en las últimas horas en zona rural del municipio. Expreso toda mi solidaridad y acompañamiento a su familia, seres queridos y… — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) May 16, 2026

Minutos después Rafaela Cortés informó en la red social que el acompañante de Rogers Mauricio Devia Escobar, quien había resultado herido en el ataque, murió en un centro asistencial. Además, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por los autores del crimen.

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“Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables de este despreciable acto de violencia. Desde el momento en que se presentaron los hechos mantenemos comunicación permanente con el alcalde, la Fuerza Pública y las autoridades, y adelantamos operaciones en todo el departamento, con especial énfasis en la zona del atentado. Sin embargo, desmentimos las múltiples versiones que circulan en internet sobre supuestos enfrentamientos entre grupos guerrilleros y el Ejército”, indicó.

Acaba de fallecer la persona que acompañaba al exalcalde Rogers y quien también había resultado herido en el atentado. A su familia y seres queridos, nuestro más sentido pésame. Desde la Gobernación del Meta ofrecemos una recompensa de hasta $50 millones por información que… — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) May 16, 2026

Defensoría pide celeridad en investigaciones

La Defensoría del Pueblo condenó el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona López, así como el atentado -también en Cubarral, del que fue víctima el viernes Julián Cardona, ex candidato a la alcaldía de ese municipio.

“Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios. La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”, aseveró el organismo.

Igualmente hizo un llamado “urgente” a las autoridades competentes y a la Fiscalía General de la Nación “para avanzar con celeridad en las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de quienes participan en la vida política del país”.