La Sociedad de Activos Especiales (SAE) recuperó en Medellín dos inmuebles vinculados a estructuras criminales. El primero está asociado a Griselda Blanco, conocida como ‘La Vida Negra’, socia de Pablo Escobar; y el segundo relacionado a José Aldemar Moncada Moncada, ‘El Chatarrero’.

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Las propiedades fueron recuperadas por la entidad el pasado 14 de mayo, en medio de las diligencias adelantadas en el marco de procesos de extinción de dominio por narcotráfico y lavado de activos. Los inmuebles permanecían bajo medidas judiciales desde hace varios años.

#EsNoticia La SAE recuperó en Medellín dos inmuebles vinculados a estructuras del narcotráfico asociadas a Griselda Blanco, conocida como “La Viuda Negra”, y a José Aldemar Moncada Moncada, alias “El Chatarrero”. 🏠⚖️



Los predios, relacionados con procesos de extinción de… pic.twitter.com/wzbaqG5gY1 — Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) May 15, 2026

Cabe señalar que las actuaciones judiciales se realizaron mediante procedimientos de desalojo y funciones de policía administrativa, luego de que las autoridades detectaran que ambos predios estaban ocupados irregularmente y dificultaban la administración estatal de los bienes.

La casa de la ‘La Viuda Negra’

La vivienda está ubicada en el barrio El Nogal, en el occidente de Medellín, identificada con matrícula inmobiliaria 001-902189. Según informó la SAE, el inmueble estaba siendo utilizado como hogar para adultos mayores mediante un contrato de arrendamiento ajeno a la entidad.

SAE Vivienda vinculada a Griselda Blanco, en Medellín.

“Durante varios meses intentamos concretar una entrega voluntaria del inmueble, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad de las personas que permanecían allí”, señaló la SAE, a través de un comunicado.

Asimismo, la entidad indicó que se realizaron gestiones previas antes de proceder a la recuperación material del bien inmueble. Sobre la vivienda pesaba una sentencia de extinción de dominio emitida en 2017.

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De acuerdo con los análisis judiciales, las autoridades concluyeron que hacía parte de bienes obtenidos mediante actividades relacionadas con narcotráfico y concierto para delinquir, además del presunto uso de terceros y familiares como testaferros.

La propiedad de ‘El chatarrero’

El segundo inmueble recuperado por la SAE está ubicado en el sur de Medellín, y se trata de una vivienda de alto valor con un área superior a los 2.253 metros cuadrados, cuya matrícula inmobiliaria es 001-415316.

Tras una visita de inspección realizada en junio de 2025, que permitió identificar las irregularidades sobre el activo, la SAE señaló: “El inmueble se encontraba ocupado irregularmente, impidiendo el ingreso y la administración efectiva del predio”.

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La vivienda había sido recibida por la SAE desde diciembre de 2012 dentro de un proceso de extinción de dominio, adelantado por la Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos. Según registros judiciales, la propiedad perteneció a José Aldemar Moncada, señalado por las autoridades como uno de los principales lavadores de dinero del narcotráfico en Colombia.