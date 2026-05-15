Las autoridades investigan la muerte de Juan Felipe Palacio Vélez, un joven de 26 años que falleció luego de presentar graves complicaciones de salud tras realizarse un tatuaje de gran tamaño durante el evento celebrado en Medellín, el pasado fin de semana.

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Según explicó su familia, el joven asistió durante tres jornadas consecutivas a la feria realizada en Plaza Mayor Medellín para completar una figura que cubría gran parte de una de sus piernas. Días después comenzó a sentirse mal y su estado de salud empeoró rápidamente.

La madre de Juan Felipe, Alexandra Vélez, aseguró que inicialmente presentó malestar general y posteriormente sufrió un paro cardíaco, motivo por el que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Medellín. Aunque los médicos intentaron estabilizarlo en varias oportunidades, el joven terminó presentando muerte cerebral y falleció horas más tarde.

De acuerdo con lo manifestado por sus familiares, el diagnóstico médico apuntaría a una sepsis causada por una bacteria relacionada con el tatuaje realizado durante la feria.

El caso abrió un debate sobre las condiciones sanitarias en este tipo de eventos. La familia sostiene que en el lugar no existirían los controles de asepsia necesarios para desarrollar procedimientos de este tipo, especialmente considerando que un tatuaje implica múltiples heridas abiertas en la piel.

Pexels Tatuaje. Imagen referencial

Mientras avanzan las investigaciones, los organizadores del evento informaron que revisan detalladamente lo ocurrido junto al tatuador involucrado y especialistas en salud antes de emitir una posición oficial.

Por su parte, el abogado de la familia anunció acciones legales contra el tatuador, los responsables de la feria y Plaza Mayor Medellín. La defensa sostiene que podrían existir fallas relacionadas con las medidas sanitarias y de control exigidas para este tipo de actividades.

Expotatuaje es uno de los encuentros de tatuadores más reconocidos del país y reúne anualmente artistas nacionales e internacionales, además de actividades relacionadas con cultura urbana y entretenimiento alternativo.