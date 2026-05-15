El Ejército Nacional reportó la muerte durante operaciones militares de alias Fernando Gómez, señalado cabecilla de las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’, en medio de enfrentamientos registrados en el corredor estratégico que conecta a Huila y Cauca.

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Durante la operación, liderada por la Novena Brigada, murieron seis integrantes de las estructuras criminales columna Arturo Ruiz y el bloque Isaías Pardo, lo que representa un golpe a sus intenciones de expansión hacia el sur del país.

En entrevista con Mañanas Blu, el comandante de la Novena Brigada, el general César Suárez, confirmó que el operativo realizado en la zona limítrofe entre ambos departamentos permitió neutralizar a un objetivo de alto valor dentro de esa organización. Sobre ‘Fernando Gómez’, quien llevaba más de cinco años en la estructura, el oficial indicó que se trataba de un sujeto que “permanentemente mantenía constreñida a la población de la región”.

El alto mando militar destacó que este resultado afecta de forma directa la estrategia de crecimiento del grupo armado en esa zona del país, teniendo en cuenta sus planes de expansión territorial.

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En ese sentido, precisó que “genera una afectación estratégica sobre los planes que tenían esa estructura de expandirla”, especialmente hacia departamentos como Huila y Tolima, desde su base en el Cauca.

Perfil de alias Fernando Gómez

De acuerdo con la información de inteligencia militar, el cabecilla abatido estaría a cargo de las llamadas ‘escuelas de cursantes’, utilizadas para la instrucción ilegal de nuevos integrantes. Al explicar este mecanismo, el general Suárez señaló que se trata de espacios donde se vinculan menores de edad para su entrenamiento armado: “estos sujetos reclutan menores de edad y los llevan a algunas áreas del departamento del Cauca en donde los entrenan para conformar los diferentes bloques”.

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Asimismo, Gómez’ también cumplía funciones relacionadas con el manejo financiero de la estructura y la ejecución de extorsiones. Sus operaciones delictivas afectaban municipios como Nátaga, Tesalia, Íquira y Aipe, en Huila, así como Páez, en el departamento del Cauca. Sobre ese rol, el oficial precisó que “como cabecilla de finanzas era el que controlaba precisamente todo el tema de la extorsión”.

#EsNoticia | En Belalcázar, #Cauca, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacional de @Ejercito_Davaa, junto a la @PoliciaColombia, lograron la neutralización de seis integrantes de la Estructura Residual Ismael Ruíz.



Dentro de los sujetos neutralizados se… pic.twitter.com/TnhJIXXWqG — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 15, 2026

Finalmente, tras los combates, el Ejército Nacional descartó afectaciones o confinamientos en comunidades indígenas de la región. El comandante de la operación aseguró que “la operación ya finalizó, las tropas se encuentran sin novedad y se puede decir en este momento que hay normalidad sobre la región”.