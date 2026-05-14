Cada vez se revelan detalles más turbios alrededor de la desaparición de Yulitza Consuelo Toloza, la mujer de 52 años cuyo rastro se perdió luego de ingresar a un centro estético en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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El más reciente hallazgo ocurrió durante un operativo de las autoridades en el establecimiento Beauty Láser, donde fue encontrada otra mujer encerrada, aparentemente abandonada tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica dos días antes.

La mujer, de 34 años, fue localizada durante la mañana de este jueves 14 de mayo, cuando unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, Bomberos y funcionarios de la Secretaría de Salud ingresaron al lugar ante la sospecha de que Yulitza Toloza pudiera encontrarse allí.

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Según explicó el mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía de Tunjuelito, en diálogo con medios locales de comunicación, la decisión de ingresar al establecimiento se tomó luego de escuchar llamados de auxilio provenientes del interior del lugar.

“Sobre las horas de la madrugada, por voces de auxilio de una tercera persona de 34 años que se encontraba al interior del establecimiento, tomamos la decisión con Bomberos, con Secretaría de Salud, obviamente de ingresar al establecimiento comercial”, indicó Cuero.

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Aunque Yulitza no fue encontrada en el sitio, la mujer hallada dentro del establecimiento entregó información relevante para la investigación. De acuerdo con el comandante, ella aseguró haber visto a la desaparecida durante la tarde del miércoles mientras era atendida en una de las habitaciones del lugar.

“Ella manifiesta que ayer durante la tarde pudo observarla (a Yulitza Toloza) y vio que la estaban atendiendo en una de las habitaciones del establecimiento”, señaló el oficial.

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Medios de comunicación de la capital registraron el momento en que la mujer fue retirada del centro estético por personal de la Secretaría de Salud y del CRUE. La víctima salió usando un saco de color rosado y tapabocas, y caminaba con dificultad, aparentemente afectada por el procedimiento médico al que había sido sometida.

Así desapareció Yulitza Toloza tras someterse a una lipólisis con láser

Las investigaciones apuntan a reconstruir las últimas horas de Yulitza Consuelo Toloza, quien llegó al centro estético Beauty Láser sobre las 7 de la mañana del miércoles 13 de mayo para practicarse una lipólisis con láser, un procedimiento no invasivo destinado a reducir depósitos de grasa corporal.

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El establecimiento está ubicado sobre la autopista Sur con calle 51D, en el barrio Venecia.

Cortesía Yulitza Toloza, mujer desaparecida en Bogotá tras realizarse una cirugía estética.

Amigos de la mujer aseguraron que la vieron por última vez alrededor de las 4 de la tarde. Según relataron, el personal del sitio les indicó que Toloza debía permanecer bajo observación debido a su delicado estado de salud, por lo que salieron a buscar elementos personales y de aseo para acompañarla durante la recuperación.

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Una de sus amigas relató el estado en el que se encontraba antes de desaparecer. “Ella se ve muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, contó.

Sin embargo, cuando regresaron al lugar, el establecimiento ya estaba cerrado y no encontraron rastro alguno de la mujer.

Autoridades revisan cámaras y testimonios para ubicar a Yulitza Toloza

Tras la denuncia por desaparición, las autoridades iniciaron la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad del sector para determinar qué ocurrió dentro del establecimiento.

De acuerdo con la Policía, en el sitio había varias cámaras instaladas, pero no fue hallado el dispositivo encargado de almacenar las grabaciones.

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Además, un reporte de ‘Noticias RCN’ indicó que existiría un video en el que presuntamente aparecen dos hombres sacando a Toloza del lugar y trasladándola en un vehículo particular. Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Secretaría de Salud aseguró que Beauty Láser no tenía autorización sanitaria

En medio de las diligencias, la Secretaría de Salud confirmó que el centro estético Beauty Láser no contaba con los permisos necesarios para operar.

“Tras las verificaciones adelantadas por los equipos técnicos de la entidad, se evidenció que el lugar donde presuntamente se realizó el procedimiento no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal”, informó la entidad.

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La Secretaría agregó que, una vez la Personería autorice el ingreso formal al lugar, se realizará una inspección completa para verificar las condiciones sanitarias y aplicar las medidas correspondientes contempladas en la normatividad vigente.