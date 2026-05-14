El abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, defendió el traslado de 500 hombres de este grupo criminal hacia las Zonas de Ubicación Temporal en medio del proceso de negociación sociojurídica con el Gobierno.

Leer más: Presidente Petro autorizó que integrantes de grupos armados lleguen a Zonas de Ubicación Temporal

El apoderado dijo este jueves en la emisora Blu Radio que el proceso busca generar garantías reales para abandonar las armas y avanzar hacia la legalidad por parte del denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Agregó que no se trata de una concesión política, sino una etapa inicial dentro de un eventual proceso de paz: “Yo antes considero que cualquier persona que ya no porte un fusil o un arma es alguien menos que pueda causar daño. Entonces, 500 personas me parece que es razonable”.

Le puede interesar: Superfinanciera abrió investigación contra fondos privados por traslado de ahorros a Colpensiones

Según Giraldo, el Clan del Golfo tendría “más de 10.000 hombres” en diferentes regiones y explicó que la selección de los integrantes que participarán en esta primera fase será realizada por el Estado Mayor Conjunto del grupo armado ilegal.

Alrededor de la pelea entre el Gobierno y la Fiscalía por la suspensión de órdenes de captura contra algunos líderes del grupo armado, entre ellos alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, cuestionó Giraldo la decisión de la Fiscalía de abstenerse de reconocer la resolución emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: “La fiscal no tiene competencia para decir de cuáles se abstiene y de cuáles no”.

Lea además: Paloma Valencia denuncia irregularidades en contrato en el Mindefensa de Iván Velásquez: tiene que ver con el ‘Proyecto Fortaleza’

Y concluyó que el traslado hacia las ZUT en el EGC “no lo miran como un beneficio. Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente. (...) No es solamente que entreguen el fusil, porque si no, te lo puedo asegurar que el ciclo perverso de la violencia va a continuar”.