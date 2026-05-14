El precio del dólar en Colombia para este jueves 14 de mayo inició con un promedio de $3.797, lo que significó un aumento de $3 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.794,91.

Según la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense ha tocado un valor máximo de $3.808 y un mínimo de $3.784,84 durante la jornada.

El dólar se vio impulsado el jueves por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, en un momento en que los inversores apostaban por que la Reserva Federal subiría las tasas de interés este año. La atención también se centraba en la cumbre de dos días entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping.

Por su parte, Wall Street abrió en verde, con avances de Cisco Systems, cuyas acciones subían un 16,48 %, impulsando al alza al Dow Jones por encima de los 50.000 puntos después de que el conglomerado tecnológico anunciara recortes de personal para destinar más recursos a la IA.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba un 0,66 %, hasta los 50.019, mientras que el selectivo S&P 500 cedía un 0,44 %, hasta los 7.476 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,33 %, hasta las 26.489 unidades.

La víspera, durante las operaciones previas al cierre, el S&P 500 marcó un nuevo máximo tras llegar a los 7.460 puntos y el Nasdaq otro al situarse en los 26.474 enteros.

Las acciones de Cisco se dispararon después de que el gigante del software publicara resultados y previsiones del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street y anunciara el recorte de casi 4.000 puestos de trabajo.

La subida de Cisco impulsó el Dow Jones, que recuperó el nivel de los 50.000 puntos alcanzado a principios de año.

Mientras tanto, en Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de China, Xi Jinping, acordaron que el estrecho de Ormuz debe seguir siendo una vía marítima libre y que Irán no debería poder exigir pagos por el uso de las rutas marítimas.