Desde este viernes 15 de mayo Cartagena tendrá en el Nuevo Chambacú un espacio de integración, esparcimiento y entretenimiento. Con el nuevo escenario cultural y deportivo que será inaugurado los cartageneros cuentan con un nuevo punto de encuentro para vivir momentos inolvidables.

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Además el Nuevo Chambacú quedó estratégicamente conectado al sistema de transporte masivo de Cartagena, TransCaribe, gracias a su cercanía con la estación Chambacú, en la que realizan paradas cinco rutas del SITM.

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Así las cosas, TransCaribe se convierte en el medio de transporte ideal para que los cartageneros y visitantes puedan acercarse al Nuevo Chambacú a través de las rutas troncales T101 Portal – Centro, T102 Portal – Crespo, T103 Portal – Bocagrande, y las pretroncales X101 San José de los Campanos – 13 de junio – Centro y X104 Terminal – Pedro Romero – Centro.

Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe, sostuvo que “desde hace algunos meses, y precisamente visionando el alto flujo de ciudadanos que va a generar con su apertura el Nuevo Chambacú, y que se verá reflejado en un posible aumento de demanda en esta zona, desde TransCaribe estamos avanzando en el proyecto de ampliación de la estación Chambacú, el cual se ejecutará con recursos de regalías”.

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El proyecto, que hace parte de la modernización del sistema e incluye también la ampliación de la estación Centro, implica la construcción de un segundo vagón en la estación Chambacú, aumentando el área de la misma en 270 metros cuadrados, y duplicando la capacidad máxima, hasta 520 usuarios simultáneos.