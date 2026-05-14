Momentos de temor y mucha tensión se vivieron durante la noche del miércoles 13 de mayo en el norte de la ciudad de Montería por cuenta de la acción delictiva de un grupo de personas que intentó cometer un hurto en el interior del Conjunto Residencial Catabria, en el barrio Bosques de Sevilla.

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La oportuna información de la ciudadanía, aunada a la rápida reacción de las patrullas de la Policía Metropolitana de Montería, evitó la comisión del delito y la captura de cinco de los presuntos implicados en el caso, entre ellos una mujer.

De acuerdo con el reporte preliminar entregado por el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, a los detenidos, que se desplazaban en un vehículo, les hallaron un revólver que les fue incautado al tiempo que el carro está inmovilizado.

A los detenidos los llevaron inicialmente a un centro de salud para una valoración médica, y en las próximas horas serán llevados a audiencias ante un juez de la República.