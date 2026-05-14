Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía de Barranquilla, por intermedio de la Secretaría de Salud, pidió extremar las medidas de autocuidado para evitar enfermedades generadas por la ola de calor, especialmente en menores de cinco años, gestantes y adultos mayores.

Esos cambios bruscos de temperatura también ocasionan aumento de las enfermedades respiratorias, aunque el comportamiento obedece igualmente a un fenómeno estacional asociado a la circulación de diferentes virus respiratorios.

La Secretaría Distrital de Salud recalcó que la aplicación de la vacuna de la influenza es el método más efectivo para prevenir las enfermedades respiratorias como la gripa y sus complicaciones y adoptar medidas preventivas.

Estas, principalmente en las horas más críticas del día, que son entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., al igual que consumir agua en abundancia, aplicarse protector solar y en el caso de las personas hipertensas tomar los medicamentos antes de salir a la calle.

“Queremos invitar a la comunidad para que le abran la puerta a los Caminantes de la salud, a nuestro equipo de vacunadoras que van de casa en casa, debidamente uniformadas e identificadas promoviendo las vacunas que nos previenen de más de 30 enfermedades y salvan vidas”, ha reiterado el alcalde Alejandro Char.

Con relación a los casos de IRA, la Secretaría Distrital de Salud señaló que se mantienen dentro de lo esperado para esta época del año. Según datos del Sivigila, Barranquilla reporta a la semana epidemiológica 16 un total de 67.249 consultas externas, 3.781 hospitalizaciones y 418 ingresos a UCI relacionados con enfermedades respiratorias.

Las enfermedades respiratorias más comunes que se vienen presentando son: gripa, el resfriado común, amigdalitis, bronquitis, neumonía y los virus como la influenza, el covid y el sincitial respiratorio.

Asimismo, la secretaria distrital de Salud, Stephanie Araújo Blanco, manifestó que “el Distrito cuenta con 100.000 dosis de la vacuna contra la influenza estacional 2026, disponibles en los Paso, Camino e IPS vacunadoras. Además, a través de los Caminantes de la Salud, se realizan visitas domiciliarias para prevenir el pico respiratorio que podría extenderse hasta junio”.

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