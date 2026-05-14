La Policía Nacional reveló un nuevo cartel de los más buscados por el delito de homicidio en Barranquilla y su área metropolitana. La institución, en compañía de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó la captura de ocho criminales – seis de “Los Costeños” y dos de “Los Pepes” – que aparecían en un primer cartel.

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Ante estos resultados obtenidos contra la criminalidad, las autoridades proyectaron un nuevo volante conformado por once presuntos delincuentes pertenecientes a las estructuras de “Los Costeños” y “Los Pepes”, quienes estarían vinculados en 42 hechos de homicidio ocurridos en la capital del Atlántico y otros municipios.

Según la Policía, los once presuntos delincuentes registran en total 61 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines de homicidio, tortura, porte ilegal de armas de fuego, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes, entre otros.

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La Alcaldía de Barranquilla anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes suministren información oportuna que permita la ubicación y captura de estas 11 personas.

Cayó alias Alexis el 10

Asimismo, la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura mediante orden judicial de Alexis Gregorio Tamara Campbell, alias Alexis el 10, realizada en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander.

‘Alexis el 10’, presunto integrante del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, es requerido por el delito de concierto para delinquir agravado y estaría vinculado presuntamente en 10 hechos de homicidio.

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Vale mencionar, que en lo corrido del 2026, las autoridades han logrado 49 capturas mediante orden judicial por el delito de homicidio.

“Estos resultados reflejan el compromiso institucional en la lucha frontal contra el homicidio y las estructuras criminales que generan violencia en Barranquilla y su área metropolitana”, dijo el señor Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

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El uniformado resaltó que el trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía Distrital ha permitido avanzar de manera contundente en la identificación, ubicación y captura de actores criminales.