La Alcaldía de Sitionuevo y habitantes de esta población del Magdalena, cercana a Barranquilla, continuaron lamentaron en redes sociales las muertes de Heider Enrique Borja Mejía, de 38 años, y Kevin Andrés Herrera Santander, de 19, los amigos que fueron encontrados muertos en la mañana de este martes 12 de mayo en aguas del río Magdalena.

Recordemos que los dos hombres habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado domingo, Día de las Madres, cuando salieron por la madrugada de un billar localizado en el bulevar del barrio Simón Bolívar, en el suroriente de Barranquilla.

A través de una publicación con una foto reciente de las víctimas, a blanco y negro, la administración municipal manifestó que expresaban a sus familiares y amigos las “más sinceras condolencias por esta lamentable pérdida”.

“En este momento de dolor, enviamos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento a sus familiares y amigos. Que Dios les conceda paz, consuelo y mucha fuerza para afrontar esta difícil partida. Hoy recordamos sus vidas con respeto y cariño. Alcaldía de Sitionuevo”, se leyó en el documento.

Heider Enrique Borja Mejía, de 38 años, y Kevin Andrés Herrera Santander.

Es importante señalar que medios de comunicación del Magdalena registraron en las últimas horas algo más de detalles de las víctimas y la posible forma como les arrebataron la vida.

Por ejemplo, el Hoy Diario del Magdalena citó que los cuerpos se encontraban en avanzado estado de descomposición y presentaban heridas causadas con arma de fuego.

Además detallaron que Heider Enrique Borja laboraba como vigilante en un supermercado ARA, y Kevin Andrés Herrera Santander se desempeñaba como ayudante de transporte.

Cabe mencionar que sobre Borja alcanzó a emitirse una circular del Grupo de Búsqueda de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía, con algunos de sus datos personales.

“Informa la reportante que el señor fue visto por última vez en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, conducía moto de placa NBC-48G. Desde ahí se desconoce su paradero. Mide 1,70 centímetros de estatura aproximadamente, de contextura mediana, piel trigueña, ojos de color café oscuro medianos, cabello castaño claro corto, liso, nariz achatada, labios delgados, boca mediana. Tatuaje de colores en forma de cruz grande en el brazo derecho y tatuaje en la mano derecha en forma de rosario con una cruz”, señaló la circular.

Circular de búsqueda de Heider Enrique Borja Mejía.

Hasta el momento se desconocen los móviles de este doble homicidio registrado en zona del Magdalena, pero hay indicios que pudieron haber tenido relación estructuras criminales que operan en la localidad Suroriente de la capital del Atlántico. ¿Hubo una confusión? Eso lo determinarán las autoridades.