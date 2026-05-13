En ocasión a las elecciones presidenciales que se realizarán este 31 de mayo, -primera vuelta-, el Departamento de Policía Cesar adelanta campañas pedagógicas dirigidas a la comunidad para dar a conocer las diferentes conductas que constituyen delitos electorales y promover la denuncia oportuna.

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A través de actividades informativas, difusión en redes sociales y acercamiento con la ciudadanía, la institución busca generar conciencia sobre prácticas ilegales como la compra de votos, la presión o amenazas al elector, la suplantación de votantes, la alteración de resultados electorales y la participación indebida de funcionarios públicos en política, entre otros hechos que afectan la democracia y la libre participación ciudadana.

Asimismo, recordaron a la comunidad que cualquier situación irregular puede ser denunciada de manera inmediata a través de la Línea Anticorrupción 157 o ante las autoridades competentes.

De igual manera en la Alcaldía de Valledupar llevaron a cabo el Cuarto Comité de Seguimiento Electoral, para garantizar unas elecciones presidenciales seguras y organizadas en este municipio, donde se instalará un Puesto de Mando Unificado durante la jornada electoral.

Destacaron que garantizarán la seguridad para candidatos y electores, apoyo logístico en los 71 puestos de votación y coordinación para transporte, material electoral y capacitación de jurados.

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Es de recordar que los delitos electorales más recurrentes son: Constreñimiento al sufragante, fraude en inscripción de cédulas, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento, perturbación al certamen democrático, retención u ocultamiento de cédulas.