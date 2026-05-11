En estado crítico permanece una mujer que fue brutalmente agredida por uno de sus hijos en el departamento del Cesar.

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Los hechos se registraron en el interior de una vivienda en la carrera 21A con calle 13, en el barrio Bicentenario, en el municipio de Curumaní.

El agresor es un hombre de 41 años, quien habría atacado a su madre con un objeto cortopunzante y posteriormente intentó autolesionarse, al parecer en medio de una crisis asociada a una condición psiquiátrica, de acuerdo a lo indicado por la Policía.

Policía del Cesar

La entidad policial indicó que sus uniformados atendieron un llamado de emergencia por un caso de violencia intrafamiliar, que fue denunciado por una hija de la mujer de 71 años, quien reveló que su madre estaba gravemente herida en el interior del inmueble.

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Al ingresar, los policías la encontraron tendida en el suelo, inconsciente y con múltiples lesiones de gravedad, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital San Andrés de Chiriguaná.

En la misma vivienda fue encontrado el presunto agresor, quien presentaba una herida en el cuello, por lo que fue custodiado hasta el hospital local y posteriormente puesto a disposición de las autoridades competentes. Deberá responder por el delito de homicidio en grado de tentativa, conforme a lo establecido en los artículos 103 y 27 del Código Penal.